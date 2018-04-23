Белая трёшка в стиле лофт: 100 метров уюта

В этом проекте дизайнеры «АртМонополии» соединили два невероятно популярных направления последних лет — белый цвет и стиль лофт. Результатом стала очень необычная по исполнению семейная квартира с подвесной кроватью в детской, винтажными предметами на кухне и очень стильной гостиной.

Студия дизайна интерьеров «АртМонополия»

Студия основана в 2005 году. За годы работы команда студии создала и реализовала более 500 проектов. Помимо дизайн-проектов студия занимается подбором и закупкой мебели, а также ремонтом. Основная миссия компании — работать с каждым заказчиком по-разному, так, чтобы было удобно всем.

Планировка квартиры, расположенной в жилом комплексе Egodom, получилась максимально открытой, без лишних стен — это было основным пожеланием заказчиков. Кухня, совмещённая с гостиной, оказалась по-настоящему единым пространством, в котором сложно определить, где заканчивается кухня и начинается зона отдыха. Вся зона подходит для совместных вечеров и выходных семейной пары с дочкой пяти лет. Кухня в одну линию, большой обеденный стол и мягкий диван равномерно распределены в пространстве. Мобильный телевизор на высокой «ноге» можно с одинаковым комфортом смотреть как из диванной, так и из обеденной зоны. Доминанта этой композиции, обеденный стол — это первое, что мы видим, заходя в квартиру.

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Приватная зона квартиры представлена комнатами родителей и дочки. Комната родителей включает большую низкую кровать, платяной шкаф и закрытую системы хранения. Также в основной спальне предусмотрено рабочее место для хозяина, который иногда работает дома. В основной спальне преимущественно параллельное расположение предметов мебели, это решение позволило выделить функциональные зоны.

В детской особое место занимает кровать на подвесах у окна, также здесь предусмотрен учебный стол и небольшой шкаф для дочери. Кровать в комнате — это центр композиции, что оправдывает её диагональное расположение.

Заказчикам достаточно было иметь один санузел в квартире, но важно было предусмотреть зону со скрытыми системами хранения, поэтому образовалась гардеробная. Она является частью входной группы. В этой гардеробной хранится и повседневная, и сезонная одежда, а также висит зеркало в полный рост для сборов перед выходом.

В этой квартире максимально раскрыта идея белого интерьера. Чтобы создать белый интерьер и выдержать особенности стиля лофт, который подошёл заказчикам как основной стиль, к базовому белому тону добавились контрастные тёмные акценты и «игра» фактур. Это дерево, кирпич, бетон и глянцевые поверхности с яркими бликами — сталь и стекло. Так как интерьер по фактурам может показаться довольно холодным, обилие белого цвета и естественного освещения делают квартиру светлой и уютной. Что касается искусственного освещения, все светильники имеют тёплый прямой свет, который создаёт более уютную, камерную атмосферу. Домашнего настроения добавляют и формы светильников — это каркасные конструкции и обилие мелких деталей.

Основные предметы мебели и отделки в каждой из зон выполнены вручную на заказ. Это детская подвесная кровать, кровать из паллет в основной спальне, а также декор стены деревом в гостиной за диваном. Кухонный гарнитур также выполнен на заказ по эскизу дизайнера.

Хозяйка очень любит готовить и всегда хотела иметь интерьер, который буквально будет отображать интерьеры кухни в ресторанах: много стали, нарочито грубые лаконичные формы, натуральное дерево в индустриальном стиле, совмещение открытых и закрытых систем хранения. Лучшим решением стало изготовление такой кухни на заказ. Техника ilve и крупногабаритная вытяжка стали композиционным центром кухонного пространства. Детали духового шкафа и варочной панели напоминают винтажную мебель классических форм, а стальная отделка подчёркивает идею индустриального интерьера. Фоном для кухни служит фартук из белой плитки с чёрными швами. Простую плитку дополняет обилие декора и кухонных принадлежностей. Бра с возможностью менять направление света делают интерьер более мобильным.

При минимальном количестве вся мебель здесь подобрана в необычных формах. Стол — Cattelan italia. Грубое основание из прутьев дополняет фотография без рамы в той же тематике. Плавным формам основания стола также вторят светильники в этой зоне. Стулья Bernhardt классических форм выбраны на контрасте с остальной мебелью и ещё больше подчёркивают стиль лофт.

Гостиная в этом проекте представлена в виде диванной группы с белым объёмным диваном в центре композиции. Особый его плюс в том, что он сделан из легко моющейся кожи компании Bleu-Natur. Кроме того, диван состоит из трёх частей, две из которых — это мобильные пуфы. Чёткая симметрия зоны уравновешивает асимметричную кухню. Торшеры Arteriors благодаря стеклянному основанию не загромождают, а деликатно дополняют интерьер. Немаловажную роль играет решение стены. Это деревянные доски грубой фактуры с принтом, они выполнены на заказ. Массивный мраморный столик от Cattelan Italia задаёт необходимость лёгкой стеклянной столешницы. Также дизайнеры не забыли и про декор, обилие которого очень нравится заказчикам. Финальный штрих — подвесная люстра Vesol. Лофтовые лампы в большом количестве дают достаточно света и создают уют.

Основная спальня. Низкая кровать у окна — мечта хозяев. Особенность этой кровати в том, что она состоит из выкрашенных паллет, для комфортного сна здесь использован высокий матрас. Для пола в спальне подобрано покрытие с ярко выраженной фактурой. В поддержку полу — белый крашеный состаренный кирпич в отделке стен. Подвесной светильник Eichholtz — контрастная деталь интерьера, на фоне потёртых состаренных стен он смотрится очень выигрышно. Дополнением к светильнику выступает хромированный столик той же фирмы. Для создания большего уюта в спальне стоят настольные лампы Karman.

Детская спальня. Самая важная деталь в детской — это подвесная кровать, выполненная на заказ. Её стальные подвесы и низкая посадка позволяют ей оставаться безопасной. При желании кровать можно закрепить и на полу. Её подвесы подобраны специально в тон к наличникам окон. Стены с пастельным градиентом дают ощущение акварельного рисунка. Кресло у детской кровати поддерживает текстуру дерева в интерьере. Такое кресло с торшером — идеальное место для чтения книжек на ночь. Дополнительные цветовые акценты в белом интерьере — это наличие домашних напольных растений. Кресло — Pianca, столик с ножками в виде копыт — Arterioirs. В качестве декора — винтажная лестница из грубого дерева и лёгкий тюль.

В квартире нет обоев, вместо этого по максимуму использованы грубые необработанные поверхности с яркой фактурой, в дополнение к ним выступают гладкие покрытия из бетона и ровная штукатурка. Текстиль в квартире ярко выражен только в спальнях — там, где он выступает для смягчения фактурных поверхностей. Лёгкие шторы-тюль позволяют всегда освещать квартиру естественным светом.

В общей зоне — глянцевый наливной пол, который очень удачно подошёл к такой стилизации лофта. Благодаря серому оттенку он уравновешивает белые стены, а благодаря глянцу передаёт ощущение белого интерьера. В спальнях на полу более тёплый материал — дерево.

Самая важная задача, которая стояла перед дизайнерами — сохранить идею белого интерьера, но при этом не потерять стиль лофт в пространстве. Поэтому даже самые мелкие детали здесь определяют принадлежность и стилизацию интерьера. Чёткие геометричные формы равномерно разбавлены плавными и текучими деталями. Квартира не перегружена предметами мебели, но при этом в ней нет пустых неиспользуемых мест. Равномерно распределённые тёмные конструкции и детали помогли придать интерьеру особые грани. А обилие стекла делает интерьер более современным.

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