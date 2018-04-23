14 вещей, которые должны быть в маленькой квартире

1. Стол-транформер или откидной стол

Или сразу оба. Стол-трансформер пригодится в любой квартире — для приема гостей и семейных обедов и ужинов. А откидной стол можно установить на маленькой кухне — при необходимости сложить или разложить, чтобы он не мешал готовить и передвигаться в комнате.

Откидной стол также можно с легкостью приспособить для рабочего места.

Фото: ИКЕА

2. Система хранения на лоджии

Если вы по каким-то причинам решили не присоединять лоджию, обязательно примените часть пространства для хранения. Там можно поставить шкаф и оставить сезонные вещи, или оформить открытый стеллаж с хранением мелочей, или спрятать гладильную доску.

Фото: Instagram leksadesign

3. Встроенный шкаф до потолка

В малогабаритках важно продумать систему хранения, и один из рациональных вариантов — высокий шкаф до потолка. Желательно, с фасадами в цвет стен. Если шкаф делается на заказ или собирается из разных модулей, продумайте его наполнение. Для того чтобы организовать хранение вещей грамотно, позаботьтесь об аксессуарах и разнообразных видах полок, рейлингов, разделителях и корзинах.

Фото: Instagram malenkayakvartira

4. Гардеробная

Даже в самой маленькой квартире вполне реально организовать гардеробную. Например, отделить угол шторой, использовать подходящую нишу или построить ее самостоятельно из гипсокартона. В гардеробной легче использовать пространство рационально — можно собрать в нужном объеме каркасы и полки, продумать наполнение, задействовать пространство от пола до потолка без потери драгоценных сантиметров.

Фото: Instagram very_scandi

5. Кровать

Да-да, кровать. Многие дизайнеры считают несправедливым оставлять владельцев малогабариток без полноценного сна на кровати. При этом покупать кровать без встроенной системы хранения — большая ошибка. Но даже если вы уже совершили ее, не волнуйтесь: под кроватью можно поставить красивые коробки и корзины и организовать хранение в них.

Фото: Instagram very_scandi

6. Многофункциональный диван

Многофункциональная мебель — это то, что нужно для маленьких квартир. Например, диван и система хранения одновременно. Даже в ассортименте известного шведского бренда есть подобные решения.

Фото: ИКЕА

Желательно, чтобы диван еще и раскладывался. Даже если у вас есть кровать, на ночь могут остаться родственники и друзья.

7. Скамья и место для сидения

Еще один вид функциональной мебели — удобная скамья для маленькой прихожей или коридора. В ней удобно хранить обувь и одновременно использовать как место для сидения.

Фото: ИКЕА

8. Металлическая рама

Аксессуары, которые легко превратить в функциональные вещи, чаще можно встретить в скандинавских интерьерах. Но кто сказал, что они предназначены исключительно для них? В любую современную прихожую, спальню или гостиную можно вписать подобный предмет.

Фото: ИКЕА

9. Рейлинги

Рейлинги можно использовать не только на кухне. Прикрепите их к дверям, и сможете вешать туда туфли и обувь. Но и традиционное применение рейлингов на кухонном фартуке спасет хозяев от установки дополнительных кухонных шкафов.

Фото: Instagram dizain_kuhni_mechty

10. Коробки и контейнеры

Универсальные системы хранения, которые пригодятся буквально для всего: одежды, книг и журналов, аксессуаров, различных полезных мелочей. Сейчас в моде плетеные и джутовые корзины, но универсальные картонные коробки и минималистичные варианты из ткани и войлока тоже актуальны всегда.

Фото: ИКЕА

11. Перегородки или шторы для зонирования

Правильное зонирование делает из малогабаритной квартиры удобное и комфортное пространство для жизни. Необязательно строить глухие перегородки из гипсокартона, хотя и этот вариант возможен. Если хотите что-то более легкое для интерьера, подойдут стеклянные перегородки. А самый простой вариант — повесить шторы и отделить, например, кровать.

Фото: Instagram pro_design_decor

12. Зеркала

И другие вещи с отражающей поверхностью. Они работают на визуальное увеличение пространства и делают маленькую квартиру чуть просторнее.

Фото: Instagram very_scandi

13. Большой ковер

Большой — в рамках комнаты, конечно. Ошибочно думать, что ковер скрадывает пространство малогабаритки. Наоборот, правильного размера аксессуар способен визуально увеличить комнату. Выбирайте размер таким образом, чтобы на него не вставала полностью крупная мебель — диван или кровать.

С помощью того же ковра можно условно отделить одну зону от другой, не обязательно располагать его строго по центру.

Фото: Instagram very_scandi

14. Простой текстиль

С его помощью легко добавить уют. Маленькие помещения не любят обилие декора, ограничьтесь простым, но стильным текстилем.

Фото: Instagram abricosovaya_at_home