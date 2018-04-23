Как выглядят крутые секретные комнаты и мебель-трансформер

Недвижимость — приобретение дорогое, поэтому часто будущие владельцы делают выбор в пользу малогабаритных квартир. Но после переезда у новосёлов появляется проблема: как разместить на скромной площади всю нужную мебель? Как расставить кровати и шкафы, столы и тумбочки, чтобы постоянно о них не спотыкаться? Именно в этом случае главные помощники — предметы мебели, которые способны трансформироваться и превращаться друг в друга. Сложно сказать, кто первый придумал мебель-трансформер, но очевидно, что это популярное уже сегодня изобретение в будущем завоюет все квартиры. Благодаря ей кухня за минуты превращается в гостиную, вместительный стеллаж становится уютной кроватью, а шкаф для хранения одежды может скрыть в себе целую потайную комнату! А теперь познакомьтесь с самыми впечатляющими мебельными трансформациями.