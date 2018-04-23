На кухне негде развернуться и невозможно найти нужную вещь? Как сделать стандартную кухню удобнее

Что делать, если кухня уже есть, а удобства — нет? Чтобы работа доставляла удовольствие, иногда достаточно приподнять столешницу или перевесить шкаф

Когда нужно сделать кухню удобной, начинают с эргономики (науке о правильных траекториях движения и удобстве использования вещей). Как правильно организовать рабочее пространство, на какой высоте вешать кухонные шкафы и где лучше хранить самые нужные предметы?

при работе за столешницей болит спина

От: Наталья Преображенская | Студия «Уютная Квартира» Москва — Смотреть больше фото дизайна интерьеров

Скорее всего, рабочая поверхность слишком низкая для вас. Многие кухни делают по стандартам, введенным в фабричное производство еще в 1950 годах. То есть они рассчитаны на «тех» женщин среднего роста (165 см). А женщины за полвека заметно подросли. И если ваш рост выше среднего, долго резать оливье на столешнице, высотой 85 см вам будет неудобно. Постоянные наклоны создают повышенную нагрузку на мышцы спины и позвоночник.

Подсчитать, какая высота подойдет именно вам, несложно: согните руку в локте под прямым углом и отмерьте от нее 15 см вниз. Примерно на этом уровне и должна быть ваша удобная столешница. Если в семье несколько человек разного роста, высоту подбирайте под того, кто чаще готовит. Не старайтесь найти идеальный вариант, который устроит всех сразу — наоборот, он будет неудобен для всех.

Решение

Замените ножки кухонного гарнитура, благо они есть сейчас практически в любом строительном магазине. В крайнем случае ножки можно изготовить на заказ вместе с планками цоколя, которые их закроют. К сожалению, замена ножек ранее установленной мебели — это практически полный ремонт на кухне: установить их на нижний ярус шкафов без демонтажа мойки, отключения плиты и прочей техники невозможно. При всей простоте операции придется возиться целый день. Потому дважды подумайте, если вы заказываете кухню именно сейчас: сразу берите ножки выше стандартных.

Автор: — Больше дизайнерских идей: кухни

Если цоколь получился довольно высоким, используйте это место. Встройте выдвижной ящик для хранения нужных вещей.

Проблема: задеваете головой навесные шкафы

От: Hugh Jefferson Randolph Architects — Находите новые интерьерные решения: кухни

Скорее всего, столешница слишком узкая. Стандартная глубина рабочей поверхности (от края до кухонного фартука) — 60 см. Получается, что верхние шкафчики глубиной около 30—35 см перекрывают больше половины площади. Стоите рядом — упираетесь в них лицом, пытаетесь взять что-то у стены — скрючиваетесь в три погибели.

Решение

Поменяйте столешницу на более глубокую. Даже 10 см, добавленные к стандартным 60, значительно улучшат условия вашей работы. Навесные шкафы отодвинутся, обзор увеличится, и рабочая поверхность станет больше. Как бонус — появится дополнительное место, чтобы поставить тостер или кофеварку.

Не делайте столешницу слишком глубокой, иначе добраться до содержимого навесных шкафчиков (или открыть окно) будет довольно проблематично.

Автор: Anna Kolpakova-Sanasaryan — Больше дизайнерских идей: кухниНа фото: обратите внимание, как удобно дизайнер вписала в пространство деревянную столешницу — она добавила 15 нелишних сантиметров гарнитуру со стороны кухни.

Решение

Перевесьте шкафы так, чтобы вам было удобно ими пользоваться. Да, придется полностью разгрузить их. И, возможно, возникнет проблема с кухонным фартуком (часто его выкладывают точно до границы верхнего шкафа — при подъеме образуется зазор, а при опускании — шкаф будет отстоять от стены).

открытые дверцы навесных шкафов мешают

Проблема чаще всего возникает на маленькой кухне, где хозяева хотели сэкономить на гарнитуре. В салоне им, скорее всего, сказали, что две двери стоят дороже одной такой же ширины. И они заказали единственную на 60 см. Теперь в распахнутом состоянии она перегораживает полкухни, а открыть ее можно, только отойдя на полметра.

От: Наталья Преображенская | Студия «Уютная Квартира» Москва — Смотреть больше фото дизайна интерьеров

Распашные шкафы — не самое удобное решение на маленькой кухне. К счастью, сегодня фасады можно оборудовать разными подъемными механизмами, но и они могут доставить хлопот.

Главное, на что нужно обратить внимание, — это угол открывания дверей. Если фасад поднимается на 90 градусов — шишек не избежать: дверца окажется как раз на уровне лба. Лучше, если угол составляет не менее 110 градусов. В идеале — все 180. Шкаф с фасадом, поднимающимся вертикально, удобен и безопасен, но в открытом состоянии дверца перекроет расположенную выше полку или шкаф.

Решение

Поменяйте механизм открывания шкафов. Необязательно ставить подъемник на все фасады, это довольно дорого. Выберите те, которыми чаще пользуетесь. К сожалению, в большинстве случаев придется купить не только новые петли / доводчик, но и другой фасад.

Автор: LDa Architecture & Interiors — Смотрите больше интерьерных решений: кухни

Брызги от мойки летят на плиту и холодильник

Возможная причина — неправильные размеры рабочего треугольника: вершина (мойка) расположена слишком близко к другим углам. Обычно мы закладываем расстояние от мойки до плиты примерно 80—120 см. Если сделать его меньше, стоя у мойки, можно случайно обжечься о плиту. А брызги от мытья посуды могут попасть в раскаленное масло. Слишком большое расстояние — тоже плохо: чтобы проконтролировать процесс приготовления, нужно будет пройти лишние метры.

От: Наталия Спивак и Надежда Борцова — Находите новые интерьерные решения: кухни

Необходимый минимум от мойки до холодильника / плиты — 40—60 см. Но жизнь обычно вносит поправки в идеальные рекомендованные размеры.

Решение 1 Установите более глубокую мойку. Стандартные из нержавейки — около 15 см, ищите те, что около 19 см в глубину: стенки не позволят воде разлетаться по сторонам. Не переусердствуйте! Слишком глубокой мойкой неудобно пользоваться — снова будет страдать спина. Опять же, скорее всего в старый контур вставить новую мойку не получится, придется менять столешницу целиком.

Решение 2 Замените варочную поверхность на более компактную. Плита меньше — на две или три конфорки — будет шириной 45 см против 60 стандартных. Придется потратиться не только на технику, но и на замену столешницы.

Автор: Ilia Musaelov — Больше дизайнерских идей: идеи дизайна

Решение 3 Перенести плиту или мойку в готовой кухне вряд ли получится, а вот с холодильником могут быть варианты.

Мало места для передвижения по кухне

От: Екатерина Нестеренко — Смотреть больше фото дизайна интерьеров

Довольно частая проблема на компактных кухнях: открыли дверцу и достаете что-то из нижнего шкафа — второму человеку уже не пройти. Как рассчитать, сколько места нужно оставить, чтобы передвигаться было комфортно? Смотрите на схему вверху.

Дистанция А позволяет находиться на кухне двоим одновременно и включает свободную зону передвижения С для одного и рабочую зону D для другого при открытых дверцах шкафчиков и выдвинутых ящиках. Минимально возможное расстояние между объектами, расположенными друг напротив друга — 150 см. Это особенно важно при организации кухни параллельными линиями. Дистанцию В планируйте не менее 120 см. Она допускает комфортное пребывание на кухне одного человека, но исключает зону движения для второго.

Совет: Если у вас есть посудомоечная машина, то в открытом виде она займет больше места, чем остальная бытовая техника. Так что в этом случае увеличивайте отрезок А хотя бы до 177 см. А чтобы была возможность свободно загрузить и вынуть посуду, перед закрытой машиной должно оставаться 102 см незанятой площади D.

Если среди членов вашей семьи есть полные люди, ширину прохода желательно еще немного увеличить.

Выкатные шкафы — идеальный вариант для маленькой кухни: выдвинули — получили дополнительную поверхность, убрали — свободный проход.

Автор: Mascheroni Construction — Смотрите больше интерьерных решений: кухни

трудно найти нужную вещь

Небольшие предметы имеют свойство оказываться в самом дальнем углу шкафа, хотя кажется, что вы клали их на виду. Чтобы в поисках ситечка для чая не приходилось выгружать содержимое всего шкафа, храните мелкие вещи в выдвижных ящиках нижней части кухни.

Автор: Entrance Fastighetsmäkleri — Больше фото дизайна интерьеров: кухни

Решение

Если в вашем кухонном гарнитуре недостаточно ящиков для хранения, установите в шкафу выдвижную систему с полками или корзинами. Хорошо продумайте глубину ящиков и высоту полок: если сделать их неглубокими и невысокими, вы сможете складывать туда только мелочи — места для хранения кастрюль и посуды просто не будет. Подумайте, что именно вы будете держать в выдвижных контейнерах и только потом делайте заказ.

Совет: Используйте специальные лотки и разделители для кухонных ящиков. Так даже самый мелкий предмет не затеряется, будет всегда лежать на своем месте.

неудобно пользоваться духовкой

Много лет духовые шкафы были неотделимы от варочной поверхности, составляя с ней единое целое, и, естественно, располагались внизу. В наше время разместить духовку можно где угодно, но многие, по привычке, помещают ее под варочную панель. Это действительно удобно, но только если вы используете духовку очень редко. Автор: Xenia Design Studio — Больше фото дизайна интерьеров: кухни

Решение

Разместите духовку так, чтобы верхний противень располагался на уровне вашей груди. Вам не придется постоянно наклоняться, чтобы посмотреть, как поднялось тесто. Да и доставать горячие противни будет гораздо удобнее. Но не поднимайте шкаф слишком высоко, чтобы за противнями не пришлось тянуться. Вытаскивать что-то горячее с уровня плеч попросту небезопасно.

Фото: Getty images Russia Анна Залесская