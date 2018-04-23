Квартира для аллергика: 7 советов, которые помогут вам жить

Статистика уверяет: каждому четвёртому жителю мегаполиса хорошо известно, что такое аллергия. Ковёр с густым ворсом, растения в горшках и пыль на открытых полках — всё это может спровоцировать кашель, насморк, головную боль и совершенно испортить настроение. Мы узнали, как сделать дом гипоаллергенным и наконец почувствовать себя в нём комфортно.

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1. Выбирайте правильные отделочные материалы

Например, краски лучше использовать водно-дисперсионные: они устойчивы к загрязнениям и не издают неприятных запахов. Если обои, то гладкие бумажные — на рельефных и текстильных будет скапливаться пыль. А в качестве напольного покрытия подойдёт паркетная доска, керамическая плитка или пробка. Кстати, у швейцарской компании Corkstyle пробковое покрытие не только отталкивает пыль и легко моется, но может иметь любой дизайн и текстуру — в зависимости от пожеланий заказчика.

2. Приобретите подходящие постельные принадлежности

Пух, перо, шерсть, кокосовое волокно тяжело поддаются чистке и могут быть очень сильными аллергенами. Подберите подушки, одеяла и матрас из гипоаллергенных материалов или со специальными съёмными чехлами для аллергиков — такие не пропускают ни воду, ни бактерии, ни вирусы. В любом случае помните, что матрас меняют не реже, чем раз в десять лет, подушку — раз в пять лет, а постельное бельё необходимо стирать раз в неделю при температуре не ниже 60 °С.

3. Сократите количество текстиля

Пледы, декоративные подушки и пушистые ковры отлично смотрятся, но пыль накапливают, как губка воду. Лучше храните всё это в шкафах и доставайте при необходимости. По той же причине неудобства может вызвать мягкая мебель. Если отказаться от неё выше ваших сил, выбирайте кожаную обивку — это дороже, зато дышать станет гораздо легче.

4. Призовите на помощь бытовую технику

Кондиционер и увлажнитель воздуха уже давно стали постоянными гостями в доме аллергика. Ещё один отличный способ создать дома гипоаллергенный оазис — вентиляционная установка с фильтром тонкой очистки. Система Zehnder Comfosystems из Швейцарии, например, не только устраняет неприятные запахи и не даёт проникнуть в дом вредным веществам с улицы, но и очищает воздух от мелкодисперсной пыли и пыльцы — вы быстро забудете, что значит делить свой дом с пылевыми клещами.

5. Найдите компромисс с комнатными растениями и домашними животными

Выбирайте не цветущие растения, у которых нет пыльцы, например кактусы или суккуленты. А ещё помните, что аллергия может быть не на само растение, а на почву, в котором оно растёт — в ней легко образуется грибок. В этом случае попробуйте выращивать цветы на гидропонике — питательных растворах.

Что касается животных, не только длинная шерсть, как принято считать, вызывает аллергию: даже корм для рыбок может испортить аллергику жизнь. Поэтому прежде чем завести любого питомца, обязательно выясните, сможете ли вы жить с ним на одной территории. А если вы знаете наверняка, что ваш главный аллерген — это шерсть, вашу проблему легко решит кошка бесшёрстной породы.

6. Тщательно делайте уборку

Протирать все поверхности аллергикам приходится несколько раз в неделю. По этой причине лучше отказаться от большого количества открытых полок и декора, а книги хранить в закрытых шкафах. Шкафы и ящики, кстати, всегда должны быть плотно закрыты, если не считать еженедельного проветривания.

Ну и, конечно, аллергику не обойтись без мощного пылесоса с фильтром, задерживающим самую мелкую пыль, как, например, пылесосы от британской компании Dyson с технологией Dyson Cinetic. Они герметичны и не допускают утечки воздуха и пыли, а сам фильтр не нуждается в обслуживании или замене, то есть контактировать с пылью вы практически не будете. Такой пылесос удобно использовать раз или два в неделю, а для ежедневной уборки лучшее средство — робот-пылесос.

7. Будьте осторожнее с бытовой химией

Постарайтесь отвести для химикатов отдельный шкаф, и каждый раз после использования плотно закрывайте крышки на всех пузырьках, даже если их содержимое гипоаллергенно и экологично. Уборку делайте только в резиновых перчатках, а после проветривайте помещение, чтобы устранить запахи чистящих средств, и хорошенько умывайтесь. А если любой контакт с бытовой химией для вас мучение, на помощь придут нашатырь, сода, горчица и самый приятный вариант — сервисы по уборке.

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