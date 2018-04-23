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Жильцы вызвали полицию, почуяв странный запах из комнаты соседа
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Жильцы вызвали полицию, почуяв странный запах из комнаты соседа 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Прибывшие в общежитие полицейские нашли шприц с остатками вещества и неадекватного мужчину.
В ночь на 21 апреля жильцы общежития на ул. Жуковского в Петрозаводске пожаловались в полицию на неадекватного соседа, из комнаты которого доносился странный запах.
Прибывший наряд ППС обнаружили открытые двери комнаты жильца, на которого жаловались соседи. В комнате на полу лежал шприц с остатками вещества. Там же находился нарушитель общественного порядка, его забрали в отделение для разбирательства.
Комнату задержанного обследовал кинолог с собакой. Как сообщили в МВД, в результате были обнаружены еще два использованных шприца и пакет с веществом. Как показала экспертиза, внутри находился наркотик массой 0,27 грамма. В отношении 37-летнего фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам наркопреступления.
По материалам: ptzgovorit.ru
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