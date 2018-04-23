Жильцы вызвали полицию, почуяв странный запах из комнаты соседа

Прибывшие в общежитие полицейские нашли шприц с остатками вещества и неадекватного мужчину.

В ночь на 21 апреля жильцы общежития на ул. Жуковского в Петрозаводске пожаловались в полицию на неадекватного соседа, из комнаты которого доносился странный запах.

Прибывший наряд ППС обнаружили открытые двери комнаты жильца, на которого жаловались соседи. В комнате на полу лежал шприц с остатками вещества. Там же находился нарушитель общественного порядка, его забрали в отделение для разбирательства.