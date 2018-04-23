Как создать интерьер в классическом стиле: 10 бюджетных способов

1. Ориентируйтесь на натуральные материалы

Классический интерьер подразумевает выбор в пользу натуральных материалов: дерево, камень, гипс будут как нельзя уместны. Но есть нюанс: использование таких материалов — удовольствие не из дешевых. Выход — поиск качественных аналогов. Подбирайте те, что смотрятся максимально естественно: скажем, дешевый линолеум вряд ли станет подходящей заменой деревянному паркету, а вот качественный фактурный ламинат или паркетная доска — вполне.

Фото: Instagram thepagead

2. Ищите классику у лидеров масс-маркета

Не секрет, что классическая мебель, как правило, стоит недешево. Лайфхак для желающих сэкономить: в ассортименте строительных гипермаркетов, мебельных гигантов и прочих лидеров масс-маркета вы тоже найдете мебель и декор в классическом стиле. Они не смогут порадовать вас эксклюзивностью, зато не ударят по бюджету. Ну а добавить изюминку и сделать продукт уникальным вы сможете уже сами: например, заменив фурнитуру.

3. Меняйте только фасады

Если вы решили сменить шкаф или кухонный гарнитур на более классический, подумайте: возможно, имеет смысл сэкономить, оставив имеющиеся каркасы и заменив лишь фасады?

Фото: Instagram concept_ii_design

4. Побывайте на блошиных рынках

На барахолках и блошиных рынках вы можете найти прекрасную классическую мебель в достойном состоянии. И обойдется она вам не так дорого.

Фото: Instagram lisa_hilderbrand

5. Подарите мебели вторую жизнь

Может выручить и «бабушкин сундучок»: возможно, где-нибудь на даче завалялся стул вашей мечты? Или ваши друзья давно уже мечтают избавиться от винтажного серванта? Вы можете подарить старой классической мебели новую жизнь, сменив обивку, окрасив или заново покрыв лаком.

Фото: Instagram vivreshabbychic

6. Не экономьте на деталях

Можно ли сэкономить и при этом оформить классический интерьер так, чтобы он не отдавал дешевизной? Безусловно, и в этом поможет прием, любимый многими дизайнерами: добавьте статусных мелочей. Простые фасады преобразятся благодаря стильным ручкам; диван с бюджетной обивкой «заиграет» с декоративными подушками из дорогого, качественного текстиля; невзрачный стол скроется под потрясающей скатертью.

Фото: Instagram makarova.interior

7. Используйте принцип симметрии

Чтобы усилить дух классики, привнесите в обстановку немного симметрии: повесьте светильники по бокам кровати, поставьте кресла по обеим сторонам дивана. Этот прием очень характерен для классического стиля.

Фото: Instagram estro_krsk

8. Добавьте лепнину

Гипсовая лепнина на потолке усилит классическую атмосферу обстановки. Существует и более бюджетный аналог — полиуретановая имитация. Она, конечно, по многим параметрам уступает гипсу, однако, если после монтажа окрасить ее в цвет поверхности, можно заметно снизить ощущение искуственности.

Фото: Instagram aurorasalon

9. Разместите книги на виду

Обширная домашняя библиотека придает веса и статусности любому интерьеру, а уж в классическом и вовсе является обязательной деталью. Не прячьте ваши книги — аккуратно расставьте их на виду, сделав гордостью дома.

Фото: Instagram linda_ruderman_interiors

10. Придерживайтесь привычного декора

Не экспериментируйте с декором, в классических интерьерах он довольно привычен: картины с традиционными сюжетами, вазы, семейные портреты, зеркала в массивных рамах, комнатные растения в стильных кашпо. Не пытайтесь добавить леттеринг или абстрактные постеры: в лучшем случае они превратят обстановку из классической в эклектичную, в худшем — будут смотреться чужеродно.

Фото: Instagram hagedama00