Как распланировать дачный участок: беседка, баня, барбекю — реальный пример

Мы любим рассказывать о строительстве домов, ремонтах квартир и обустройстве садов, однако рассказать о проектах прилегающих территорий с банями, летними кухнями и беседками нам удаётся нечасто. Сегодняшний материал — приятное исключение. Автор этого проекта Анна Марковина рассказала нам обо всех этапах создания загородной зоны отдыха, о которой можно только мечтать.

Анна Марковина, архитектор-дизайнер

Окончила НГАХА (Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия) по специальности «бакалавр архитектуры». Получила приз зрительских симпатий за оформление жилого пространства в конкурсе «Господин декоратор».

Творческое кредо: воплощаю мечту о настоящем доме!

— Первостепенная задача в работе над этим проектом заключалась в необходимости проведения реконструкции существующей зоны отдыха загородного дома.

Наибольшим изменениям подверглась баня. Площадь старой бани составляла 12,9 кв. м и имела всего два отделения: раздевалку и парилку с дровяной каменкой. Заказчики баню очень любят. Им хотелось иметь комфортную комнату отдыха и спа-зону. Всё это удалось воплотить благодаря тому, что к существующему сосновому срубу пристроили новую часть. Она и вместила все необходимые помещения.

Беседки остались на старом месте и с первоначальными функциями. Та, в которой располагался барбекю, была в аварийном состоянии. Её отстроили заново. Остальные реставрировали.

Выбор цветовой гаммы для экстерьера был вдохновлён миксом из керамической плитки. Оттенок бирюзы такой воздушный и прекрасно сочетается с цветом бассейна. В солнечный день кажется, что вода отражается в карнизах и потолке террасы бани. И никак нельзя было обойтись без шоколадной пропитки для дерева. Все поверхности бруса оказались разноцветными. Хотелось привести их к общему знаменателю.

Внутри же хотелось добиться мягкого цвета, поэтому выбор пал на оттенки бежевого. Также показалась интересной идея впустить экстерьерный цвет внутрь. Только в более благородном варианте.

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Поскольку одним из пожеланий заказчиков были сжатые сроки реализации, лишь некоторые элементы предполагались для выполнения на заказ.

Главный и самый масштабный из них — мозаика в хаммаме. В начале лета я увидела в Интернете фото процесса сборки мозаичного панно с цветами. Это был выстрел в яблочко и наш главный вектор, который заказчица с радостью поддержала. Сотни картинок на любимую птичью тему, эскиз, перекомпоновка разных элементов в нужную композицию по форме стены, подбор и согласование цвета мозаичных элементов — вся эта работа была проделана, перед тем как панно увидело свет. Фоновая мозаика и бордюр составлялись из элементов, использованных в панно.

Ещё одним индивидуальным элементом оказались двери. Поскольку это влажное помещение без регулярно проживающих людей, хотелось помимо эстетических функций обеспечить улучшенную конвекцию. На производстве выполнили двери по моему эскизу, с решёткой внизу. Цветовая гамма соединяла основные колористические решения комнат. Двери в старой бане окрасили в тон стенам и декорировали новыми наличниками. И любимый приём: наличники и плинтусы решены в одной цветовой гамме.

В комнате отдыха бани хотелось разбавить активный ритм полос на стенах, поэтому в качестве обивки для мебели выбрали однотонный вариант с капитоне и вертикальную полосу. Остальной текстиль — с крупным акцентным рисунком (Lee Jofa), сомасштабным помещению в целом. Стена, которая поначалу казалась слишком тёмной, выгодно подчеркнула молочные оттенки мебели и декора. А на нейтральном масляном фоне остальных стен особенно выигрышно смотрится мебель цвета бирюзы. Поскольку здесь никто не живёт постоянно, предпочтение в мебели было отдано компактности и декоративности. Заказчица до последнего не верила, что в помещении поместятся два дивана и кресло. Она, кстати, принимала в выборе и поиске мебели и декора самое активное участие. Вся мебель была куплена в интернет-магазинах Westwing и Furnish.

Отдельно надо сказать о декоре в целом и светильниках в этой комнате. Заказчица страстно любит винтаж. Поэтому комнату освещает ретролюстра и винтажное бра. К ним в компанию были подобраны современные подвесы Reccagni Angelo. Сам же декор — из коллекции хозяйки. Планируется, что коллекция декоративных тарелочек может разрастись: не все месяцы года ещё собраны.

Зона спа включает в себя раздевалку, хаммам, душ и туалетную комнату. Отделка выполнена в едином цветовом ключе с остальным интерьером. Это и стены оттенка масла, и отделка из керамогранита Gani цвета мрамора Amazon Green, и полы из нескользящего керамогранита Porcelanosa, и финальный декоративный штрих из керамической мозаики Gaudi. Ретрообраз просто необходимо было дополнить сантехникой соответствующего стиля. Так появился унитаз Harmitage Artceram и смесители с латунной отделкой Migliore и Emmevi. Всё это дополнили винтажные аксессуары и элементы, изготовленные на заказ. При такой компактности помещения проще было изготовить полки и шкаф для парогенератора точно по размеру и также на заказ. Ещё заказчица очень хотела увидеть зеркало с уже имеющимися у неё керамическими вставками. Оно и было выполнено по моему эскизу на всю ширину стены.

Входная зона бани обустроена предметами, купленными на Westwing. Некоторые из них оказались слишком яркими по цвету. Пришлось их переделать у мастера декупажа. Новые чехлы на лавочки шили вместе с основным текстилем. Некоторые полочки перешли из старого интерьера, их лишь перекрасили.

Для окрашивания поверхностей применялись краски и пропитки по дереву Tikkurila.

Для облицовки полов использован керамогранит Porcelanosa, керамическая плитка Vives и мозаика из натурального неполированного мрамора. Входную зону вообще решили переделать в самый последний момент: там был деревянный настил. Сейчас здесь микс из остатков плитки, мозаики и керамогранита. Деревянный пол остался только в парилке, которая сохранена в исходном виде.

Беседка с остеклением проходит у нас под кодовым названием «Птичий домик». А всё потому, что заказчицу привлекли птички на керамической плитке Kerama Marazzi. Они потом появились на панно и на фризе. Их дополнила мраморная мозаика Boticcino — лучший, износостойкий и красивый материал для оформления такой сложной поверхности стены.

Эта беседка и раньше была летней кухней. Кухонный гарнитур нам достался от старых хозяев. Мы его только дополнили большой полкой, изготовленной на заказ. Ещё появилось много маленьких полочек с декупажной отделкой. И конечно, здесь не мог не появиться холодильник Smeg.

В зоне столовой расположилась мебель из «Интерьерной лавки».

Но главный предмет интерьера — это окна. Утром здесь потрясающий свет. На пол и стол падают ажурные тени от оконных решёток. Самая прекрасная атмосфера для завтраков. Это ощущение ещё более усиливает винтажная посуда из коллекции хозяйки. Здесь есть настоящие шедевры конца XIX века.

Беседка с барбекю выстраивалась почти с нуля. Старая печь прогорела, кровля осела, колонны подгнили у основания.

Мастер выстроил новую печь. Здесь можно жарить барбекю и есть отдельное место для приготовления плова. Ещё предусмотрены места на столешнице для подготовки продуктов и мойка.

На заказ выполнена барная стойка и с ней в тон перекрашены барные стулья от ИКЕА

Все поверхности облицованы миксом из керамической плитки и мраморной мозаики. А экстерьерную часть украшает панно из битой плитки и кусочков мозаики, вдохновлённое идеями Гауди.

Беседка со столом претерпела самые незначительные изменения. Тут только выполнили тонировку дерева.

Главное место занимает большой стол, изготовленный на заказ, с вращающейся платформой в центре.

Обе беседки украшают люстры с плафонами-колбами из серо-голубого стекла.

Этот проект — одна из ступенек в лестнице работ с моими любимыми заказчиками. Мы очень давно знакомы и доверяем друг другу. Важно, когда все уверены в результате и твои идеи находят больше поддержки, чем скепсиса.

Главной сложностью в работе были сжатые сроки, поэтому многое решалось быстро, на месте и выполнялось сразу «с листа». Буквально ещё вчера вечером здесь крепили плинтусы, а сегодня утром в свежевымытый угол уже ставят кресло и шкафчики, а на стену вешают картину. Но в этом заключается определённый интерес и драйв.

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