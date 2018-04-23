Найдено экономичное решение для окраски интерьеров

Все так или иначе сталкивались с проблемой окраски помещения. И всем знакомы такие проблемы, как «не хватило баночки», «не рассчитал количество», «на ваш метраж придётся брать две банки, а не одну» «одного слоя было мало» и так далее. С новинкой от Dulux этих неудобств можно избежать.

В России теперь можно купить краску-концентрат, которую производитель позиционирует как наиболее экономичный вариант. Она так и называется: «Больше м2». При сохранении основных характеристик стоимость окраски квадратного метра снижается вдвое по сравнению с обычными красками компании.

Нет никаких особых предписаний, как с ней работать. Краску нужно всего лишь развести водой на 50–80% и нанести на стену. Покрытие получается матовое, его можно мыть. Эта краска-концентрат колеруется в пастельные оттенки, можно подобрать тот, который нравится и подходит интерьеру лучше всего. При этом расход оказывается значительно ниже!

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