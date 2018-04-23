Кухонные гаджеты, которые хотят все

Для любителей готовки нет ничего приятнее, чем проводить часы на кухне за созданием сложных многокомпонентных блюд. Но те, у кого нет времени, кто не любит возиться с продуктами или просто ленится, не хотят тратить даже лишние минуты на завтраки, обеды и ужины. Именно для них придумывают новые приспособления для кухни, многие из которых похожи на приборы из фантастических фильмов. Пожалуй, пришло время завести на кухне парочку умных гаджетов. Выбирайте на свой вкус:

1. Маслёнку, который слегка подогреет масло, чтобы оно стало мягким, а вы с лёгкостью приготовили бутерброд.

2. Одноразовую кофемашину, которая сделает для вас любимый кофе на прогулке в парке или на загородном пикнике, словом, там, где получить чашечку кофе никак нельзя.

3. Печь, призванная заменить сразу всю кухонную утварь: кастрюли, сковороды и мультиварку.

4. Весы, которые следят за составом ингредиентов и подсказывают, как скорректировать рецепт, если у вас чего-то не хватает.

5. Блендер, способный не только измельчить продукты, но и сварить их.

Ваш аппетит уже пробудился? Тогда пора срочно отправляться на технологичную кухню!