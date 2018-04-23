История домашнего дизайна во всей своей красе: каталоги IKEA с 1951 по 2000 год

Мебельная корпорация IKEA всегда шла в ногу со временем, оставаясь лучшим другом каждого дома и диктуя тренды интерьеров десятилетие за десятилетием. Ее основатель Ингвар Кампрад создал компанию в 1943 году, когда ему было всего 17 лет. Первый каталог бренда увидел свет в 1951 году, спустя 3 года после того, как в ассортименте ИКЕА появилась мебель (до этого компания торговала канцелярскими товарами по почте) и за 7 лет до открытия первого магазина в шведском городе Эльмхульт. Представляем архив исторических обложек каталогов с 1951 по 2000 год: так менялись интерьерные тренды двадцатого века. Источник: Bored Panda 1951. 1955. 1957. 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1983. 1985. 1986. 1987. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1995. 1997. 1998. 1999. 2000.