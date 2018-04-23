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Магазин «Кровать.ру» представил новый функционал для поиска мебели
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Магазин «Кровать.ру» представил новый функционал для поиска мебели 

ТАСС 1 час назад
Крупнейший магазин мебели для спальни и ортопедических матрасов «Кровать.ру» представил улучшенный функционал поиска кроватей на своем официальном сайте. Новая система категорий и фильтров, как было отмечено специалистами дилера, учитывает индивидуальные потребности каждого потребителя, его бюджет, эстетические и практические предпочтения.
Магазин «Кровать.ру» является официальным представителем более 20 российских и импортных производителей спальной продукции. В его каталоге представлены сотни позиций, и неудивительно, что найти лучший товар для конкретного потребителя в таком ассортименте не всегда просто. Новый функционал поиска сделает выбор относительно быстрым, удобным и объективным.
Упрощенная система фильтров предполагает оперативный поиск с указанием всего нескольких параметров — приемлемого ценового диапазона, типа кровати, размера и цветового оформления. Выбор соответствующих параметров не занимает более 1 минуты, сужая ассортимент каталога только до тех моделей, которые удовлетворяют пожеланиям конкретного клиента.
Этот вариант поиска будет удобен тем, кто еще не до конца понимает, какая кровать должна находиться в его спальне, и тех, кто хочет ознакомиться с широким ассортиментом предложений.
Расширенная система фильтров, в свою очередь, позволит более точно определить, какие кровати подходят покупателю. Посетителю сайта на начальном этапе предложат определить точные габариты, тип и материал кровати. В случае необходимости можно дополнительно указать производителя, страну выпуска и фабрику, а также ценовой диапазон, цвет.
Особое внимание уделено выбору комплектации. Потенциальный покупатель может сразу определить тип конструкции, например, кровать с подъёмным механизмом https://krovat.ru/krovati_s-podiemnim-mehanizmom/. Также имеется возможность выбора кроватей с бортиками и без, детских кроватей с рабочей зоной, трансформеров, откидных и выкатных кроватей.
По мнению сотрудников магазина «Кровать.ру», система наглядных фильтров и расширенный функционал сайта дают реальную возможность ознакомиться с актуальным ассортиментом кроватей и выбрать именно ту модель, которая соответствует всем критериям конкретного покупателя.
Материал для статьи предоставил интернет-магазин «Кровати» https://krovat.ru/
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