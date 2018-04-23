Уютный особняк в английском стиле

Первая встреча авторов проекта и заказчиков состоялась на мансардном этаже дома. Анна Быстрова вспоминает: «Тогда мне показалось, что исправить это непропорциональное пространство будет невероятно сложно, практически невозможно. Особенно учитывая тот факт, что хозяева дома не хотели кардинально перестраивать особняк». Все недочёты изначальной планировки предстояло устранить в основном декоративными средствами.

Одновременно нужно было решить сверхзадачу — создать в особняке правильное настроение: современного, лёгкого, но по‑семейному уютного интерьера. Отправной точкой стала мансарда: стены обшили дубовыми панелями со сложной брашированной отделкой, оконные проёмы расширили, откосы декорировали бронзовыми зеркалами, а в центре композиции воцарился массивный бильярдный стол. Зелёный цвет сукна поддержали в декоре стен, для их оформления выбрали обои с крупной золотисто–бежевой клеткой, а центральную часть потолка выкрасили в глубокий тёмно–зелёный цвет.

Этот приём — перенесение главного декоративного мотива на потолок — повторяется и в парадных помещениях дома. В столовой цветочный принт с портьер переместился на потолочный кессон — роспись художники мастерской CEZART выполнили вручную.

Цветочные и растительные орнаменты, обои и текстиль с активным рисунком стали важнейшей частью интерьера, его визитной карточкой. «Я искренне уверена в том, что настоящей жизни в стерильном пространстве с пустыми белыми стенами нет. Обои, текстиль, разнообразные орнаменты и рисунки создают в интерьере уют, оживляют его. В этом видении мы абсолютно совпали с заказчиками, которые поддержали нашу концепцию традиционного английского особняка», — говорит Анна Быстрова. Внушительная площадь комнат позволила подбирать рисунки насыщенные, с крупным раппортом. В гостиной и спальне появились яркие цветочные мотивы, а для столовой подобрали более сдержанные светлые тона.

Чтобы добавить пространству воздуха и лёгкости, холлы и лестничные пролёты оставили однотонными — здесь стены декорированы штукатуркой, а каминную зону выделили с помощью зеркальных панно с фацетом. Анна Быстрова признаётся: «Для нас очень важно было единение интерьера и природы, которой так не хватает любому жителю мегаполиса. В оформлении мы сконцентрировались на натуральных цветах и тёплых тонах: светлый орех, яркая бирюза и глубокий винный, синий кобальт».

Рисунки на обоях и на текстиле служат неоспоримой приметой английского стиля. В насыщенных, плотно сбитых узорах быстро узнаёшь руку классика английского дизайна Уильяма Морриса . Оформляя свой собственный дом, художник руководствовался принципом «в интерьере повседневное должно соседствовать с образцами высокого искусства». При этом цвета и декоративные мотивы должны вызывать эмоции, личные воспоминания. Именно в этой парадигме английского особняка развивается интерьер и этого загородного дома.

Архитектор Анна Быстрова резюмирует: «Задача архитектора — грамотно и точно воплотить в жизнь тот интерьер, который хотят видеть заказчики. Фактически визуализировать их мечту. Для этого загородного особняка мы выбрали стиль английская классика, который максимально полно и ярко передаёт настроение уютного семейного дома».