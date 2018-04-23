Как выбрать проект дома с отличной планировкой и не жалеть потом полвека

Чтобы выбрать правильный проект дома, нужно учесть множество факторов. И дело не просто в количестве спален или размере вашей будущей кухни. Такие мелочи, как кладовые или ширина лестницы, не менее важны, чем, скажем, то, на сколько персон у вас будет столовая.

В нашей статье вы узнаете, на что обращать внимание, выбирая планировку дома, прочитаете о необходимости сориентировать проект дома на местности и по сторонам света и многое другое…

Самый большой дом — не значит самый удобный

Удобство напрямую зависит не от площади, а от эргономики, то есть от более продуманной и рациональной планировки. Современные планировочные решения всегда можно считать более удобными, чем традиционные, так как они рассчитаны на наш нынешний образ жизни.

Так, дом площадью 150 метров в современном стиле по проекту архитектора, который следит за последними тенденциями, будет удобнее дома площадью 250 метров, построенного в постсоветском стиле.

Одна комната часто бывает лишней

На практике почти всегда получается так, что семья покупает слишком большой дом. Одна комната потом (или даже сразу) становится лишней. Либо вы покупаете дом в надежде, что ваши дети после окончания учёбы вернутся к вам, либо с мечтой иметь кабинет и постоянно им пользоваться. Так или иначе, если вы купите дом на одну комнату меньше, чем планировали, почти в 70% случаев вы будете этому рады.

Марина Бочарова, архитектор:

— При выборе конкретного проекта очень важно учитывать будущее вашей семьи. Если один ребёнок скоро уедет учиться или вы ожидаете пополнения, комплект и квадратура комнат могут быть совершенно отличными от того варианта, который вам нужен сейчас.

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Всегда соразмеряйте проект дома с вашим участком

При выборе проекта коттеджа вам придётся представить вид из окна каждой комнаты дома — и на первом, и на втором этаже. Без этого вы рискуете получить спальню, окна которой смотрят прямо на спальню соседей, что ни вам, ни им точно не понравится. Посмотрите на расположение существующих деревьев и стороны света. Хотите ли вы иметь закат в гостиной и восход в детской? Тогда подбирайте проект по сторонам света.

Марина Бочарова, архитектор:

— При выборе проекта учитывайте и вид из окна. Если панорамное остекление выходит на задний дворик, изучите расположение домов соседей, деревьев, ландшафтный дизайн участка. Всё должно быть взаимосвязано, чтобы в итоге получилась удобная комбинация.

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Как определить практичность проекта

Очень часто бывает, что компактные дома имеют лучшую эргономичность, чем большие. В них важен каждый квадратный метр, и потому зоны дома сразу запроектированы мультифункциональными. Большой же дом нет необходимости делать функциональным, так как здесь есть место для декоративных (но всё же не всегда столь обязательных) зон.

Практичность проекта можно определить по следующим пунктам: наличие встроенных гардеробов и кладовых (в идеале — от 6 штук на дом до 350 метров), удобной и просторной прихожей (от 10 квадратных метров) и комфортабельной лестнице (от 1,2 метра шириной).

Марина Бочарова, архитектор:

— Обязательно обратите внимание на наличие подсобных помещений и кладовых. В частном доме очень удобно иметь кладовую при кухне, гардеробные в зоне прихожей и при каждой спальне. Дополнительные кладовые — это всегда хорошо.

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Как определить функциональность проекта

Функция — это какое-то действие, то есть зона, которая работает на семью и постоянно помогает. Например, самую большую функциональность можно встретить в ванной комнате — здесь на 4-5 метрах находятся душевая и унитаз, без которых жить просто невозможно.

Поэтому в первую очередь при оценке функциональности дома посмотрите на количество ванных комнат — чем их больше, тем лучше. Идеально, если у каждой спальни есть своя ванная, плюс полноценная ванная комната с прачечной зоной на первом этаже.

Панорамное остекление — это важно

Французские окна и двери, панорамное остекление, раздвижные двери, окна в пол, главное бесшовное остекление, мансардные окна и остеклённые веранды — всё это очень сильно меняет ваш образ жизни. Если всего этого в проекте нет, скорее всего, он уже неактуален. Потому советуем вам поискать что-нибудь более соответствующее требованиям современного человека к комфорту и красоте.

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