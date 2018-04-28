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Челябинцы сообщили о пожаре в школе № 41
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Челябинцы сообщили о пожаре в школе № 41 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Пожар произошёл в челябинской школе № 41 утром 28 апреля, об этом очевидцы сообщили в соцсети.
«Было задымление в коридорах, по официальным данным произошло возгорание проводки (основной электрощитовой) Учителя быстро и оперативно вывели учеников на площадку, где все ждали, что будет дальше. Насчёт успешной ликвидации неизвестно, детей отпустили домой», — написал автор поста.
«Мне жалко начальные классы, они ведь испугались больше чем другие», — написала одна из жительниц города.
«Они может и испугались, но в безопасности оказались быстрее, чем все остальные, когда старшие и средние выбежали (я в их числе), они все уже стояли на площадке», — рассказала другая участница обсуждения.
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Женский форум  Ещё 11 источников 
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