Челябинцы сообщили о пожаре в школе № 41

Пожар произошёл в челябинской школе № 41 утром 28 апреля, об этом очевидцы сообщили в соцсети.

«Было задымление в коридорах, по официальным данным произошло возгорание проводки (основной электрощитовой) Учителя быстро и оперативно вывели учеников на площадку, где все ждали, что будет дальше. Насчёт успешной ликвидации неизвестно, детей отпустили домой», — написал автор поста.

«Мне жалко начальные классы, они ведь испугались больше чем другие», — написала одна из жительниц города.

«Они может и испугались, но в безопасности оказались быстрее, чем все остальные, когда старшие и средние выбежали (я в их числе), они все уже стояли на площадке», — рассказала другая участница обсуждения.