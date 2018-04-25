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Директора костромских школ уже настраиваются на ремонт и покупку новой мебели
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Директора костромских школ уже настраиваются на ремонт и покупку новой мебели 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Костромские школы уже начинают готовиться к новому учебному году. Перед ними и перед курирующими ведомствами уже поставили соответствующую задачу, сообщает пресс-служба губернатора.
До первых проверок готовности школам предстоит провести ремонт, при необходимости закупить в классы новое оборудование, мебель. В учебных заведениях пройдут работы по обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, все школьные автобусы ждет техническая диагностика.
Приемка школ начнется 24 июля и продлится до 15 августа.
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