Директора костромских школ уже настраиваются на ремонт и покупку новой мебели 

Костромские школы уже начинают готовиться к новому учебному году. Перед ними и перед курирующими ведомствами уже поставили соответствующую задачу, сообщает пресс-служба губернатора.
До первых проверок готовности школам предстоит провести ремонт, при необходимости закупить в классы новое оборудование, мебель. В учебных заведениях пройдут работы по обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, все школьные автобусы ждет техническая диагностика.
Приемка школ начнется 24 июля и продлится до 15 августа.