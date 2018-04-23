11 простых идей, как улучшить дачный домик к новому сезону

1. Возьмите стиль прованс за ориентир

Прованс — это стиль, который пришел к нам из Южной Франции, его название в переводе с французского обозначает «провинция». Это пастельные оттенки, цветочные узоры, натуральные материалы, текстиль, кружева, состаренная мебель и кованые кровати. Стиль, который ассоциируется с деревенским уютом и покоем.

Нам кажется, что прованс отлично подходит для любого дачного домика, даже если он построен за тысячи километров от юга Франции (в общем, где угодно в России). Поэтому держите 5 уютных деталей для преображения интерьера в стиле прованс.

2. Вагонка — это практично и экологично

Классическая деревянная вагонка — это недорогой, долговечный, прочный, экологичный материал, который очень часто используется для отделки дачных помещений. Ее легко монтировать, она обладает хорошей звукоизоляцией и красиво выглядит.

Если понимаете, что стены дома стали совсем тусклыми, грязными и выглядят непривлекательно, то можно обшить их вагонкой буквально за несколько дней. Кроме того, производители постоянно придумывают новые конфигурации вагонки: евровагонка (вагонка из более дорогих пород дерева), вагонка-американка (имитирует укладку досок внахлест), блок-хаус (имитирует бревенчатую кладку). Можно обшить весь дом, одну комнату или одну стену.

3. Старый диван лучше накрыть чехлом или большим пледом

Мы прекрасно понимаем, что на дачу чаще всего отправляется та мебель, у которой закончился срок годности в городской квартире. И старые диваны и кресла продолжают свою жизнь в загородном доме.

Дайте мягкой мебели второй шанс, и она прослужит вам еще как минимум лет 15. Закажите красивые чехлы с оригинальным узором или купите большой плед, который сможет полностью закрыть диван. Положите сверху пару ярких подушек — и увидите, как изменится дачный интерьер.

4. Сдайте советские ковры в химчистку

Наверняка на даче пылятся ранее привезенные советские ковры с пестрыми орнаментами. Так как в Советском Союзе к вещам относились бережно, скорее всего, эти ковры сохранились в хорошем состоянии.

Сдайте их в химчистку — и увидите, как эти ковры выглядят на самом деле. Яркие, красивые — винтаж же!

5. Выбирайте деревянную мебель

Если покупаете новую мебель, например, обеденный стол или кухонный гарнитур, выбирайте деревянные материалы. Да, это может быть дороже, зато деревянная мебель всегда классно вписывается в дачный интерьер. Тем более, что она долговечна и экологична.

6. Обновите старую лестницу

Поверьте, старая лестница тоже заслуживает внимания. Почистите ее, покройте лаком и подумайте, как можно украсить ступеньки. Например, приклеить на каждую лесенку (с торца) забавные картинки, фразы или буквы, из которых складывается слово. Как вариант — покрасить лестницу разными цветами, пусть она будет похожа на радугу.

Еще идея — положить на лестницу длинную ковровую дорожку.

7. Поставьте искусственный камин, если нет настоящего

На даче должен быть камин! Даже если он там не предусмотрен. Как-то мы уже писали о том, как обустроить камин без огня. Универсальное решение — это электрокамин или декоративный камин.

Главное — сделать нишу, а дальше ее можно использовать любыми способами: встроить обычный электрокамин, поставить внутрь свечи или положить дрова (но, конечно, не поджигать их).

8. Повесьте новые шторы

Мы можем поставить на дачу старую мебель, но давайте не будем использовать потрепанный текстиль. Повесьте новые яркие шторы, постелите красивую скатерть — такие мелкие детали действительно освежают интерьер.

Скатерть «Асабелла» от салона «Перина Перони» добавит дачному интерьеру изысканности. Полотно скатерти украшено жаккардовым плетением в виде цветов, а края декорированы вышивкой более темного оттенка. Просто и со вкусом.

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Где: салон постельного убранства «Перина Перони»

Цена: от 4 250 руб.

Телефон: +7 (343) 302-14-06 Сайт: perina-peroni.ru 9. Сделайте полку-стремянку

Оригинальничайте: украшайте свой дом так, как не украсят другие. Например, пусть стремянка станет оригинальным стеллажом или удобной вешалкой. Поставьте на нее милые безделушки, фотографии или развесьте повседневную одежду.

10. Смастерите (закажите) журнальный столик из поленьев / поддонов

В интерьер дачного дома прекрасно впишется оригинальный маленький столик, изготовленный из поленьев или строительных поддонов. В городе такая деталь будет смотреться немного нелепо, а вот в стенах деревенского домика — идеально.

Столик из поддона можно сделать за один день (с учетом времени на покраску и сушку), а вот с поленьями придется повозиться: понадобится пара десятков одинаковых по высоте поленьев, идеально выровненных лобзиком сверху и снизу (чем меньше диаметр полешка, тем больше их нужно).

11. Обратите внимание на природные украшения

Легче всего украшать дачный домик тем, что есть под рукой. Точнее, тем, что можно найти на садовом участке или в ближайшем лесу. Оригинальным предметом интерьера могут стать венок из шишек или композиция из сушеных цветов. Здесь не нужны чудеса изобретательности — придумать и смастерить такие простые элементы декора под силу каждому.

11 идей — это 11 шагов приблизиться к идеальному месту для отдыха летом. Пусть не только погода радует, но и внутренняя обстановка дачного домика.

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