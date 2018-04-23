Тональный крем: 6 правил выбора своего оттенка

Какой оттенок подойдет «белоснежкам» и почему тональный крем не должен быть темнее натурального цвета вашей кожи? Елена Крыгина Наталья Власова , Сандра Истомина, Алена Лапина и другие визажисты объясняют, почему не нужно бояться тестировать средства в бьюти-корнерах и как подобрать тон, если вы ничего не знаете о цветотипах.

Правило №1: Обращайте внимание на подтон тонального средства

Чтобы подобрать тональный крем, его оттенок нужно протестировать на участке рядом с линией челюсти — так вы увидите, как тон сочетается с цветом кожи на шее и декольте (они должны идеально подходить друг другу). Отсюда же я советую начать нанесение тона, если вы не уверены в оттенке. В этом случае откорректировать цвет будет проще.

Нанесите 2-3 разных цвета. Если тон уходит в серый — оттенок слишком светлый для вас, в желтый — слишком темный. Для девушек с очень бледной кожей я всегда держу в кейсе визажиста средство от NARS — Siberia Velvet Matte Foundation в оттенке Light 1. Также обратите внимание на корейские ВВ-кремы — у них обычно есть очень светлые оттенки.

Правило №2: Смотрите обозначения на тональных средствах

На тональных средствах Estée Lauder есть цифры и буквы. То есть, вы можете увидеть, например, такое обозначение: «1С1» или «1W2». Первая цифра — это номер оттенка (светлый, средний и более темный). Буква — это соотношение холодного и теплого подтона (С («Cold») — холодный, W (Warm) — теплый, N — нейтральный, песочный, подходит большинству). Третья цифра — показатель интенсивности подтона (холодного или теплого). Например, С1 — слегка розовый, С2 — более розовый, С3 — явно выраженный розовый. Тон W3 будет иметь желтоватый подтон.

Объясню, как это работает в жизни. Если у вас розовая кожа, близко расположены сосуды, есть следы акне, тон с розовинкой (например, С1) сольется с кожей. Лучше выбирать более теплые, натуральные оттенки (вроде W1 или N1), чтобы получить здоровый цвет кожи.

Правило №3: Протестируйте средство на шее Расскажу, как советую подбирать оттенок тонального крема своим клиенткам. Конечно, вы можете углубиться в теорию, изучать цветотипы и опираться на цвет вен, например, но есть гораздо более простой способ. Он работает в 100% случаев вне зависимости от того, сколько вам лет (возраст играет роль только при подборе текстуры тонального средства).

Ориентируйтесь на зону ниже подбородка. Нанесите небольшое количество тона на шею — оттенок должен сливаться с цветом кожи. А еще не забудьте протестировать средство при дневном свете — в большинстве магазинов свет неправильный.

Если вы выбрали крем, который желтит кожу, не нужно от него отказываться. Можете разбавить его более бежевым оттенком и использовать каждый день.

Правило№4: Выбирайте матирующие средства чуть светлее оттенка кожи.

Многие тональные средства (особенно с матирующим эффектом) в течение 30-40 минут становятся темнее на 1 (а то и на 2 тона!). Поэтому выбирайте средства чуть светлее, чем ваш оттенок кожи. Я делаю именно так и растушевываю крем на Т-зоне. После беру цвет в цвет и наношу по внешнему контуру лица. При необходимости вытягиваю нужный оттенок пудрой.

Правило №5: Старайтесь сохранить естественную нюдовость лица

И для этого вам может понадобиться несколько оттенков. Я часто использую до 4-х оттенков тонального крема для одного макияжа. Потому что лицо по цвету не равномерное. К примеру, если понимаю, что центр должен быть светлее, а периферия темнее, то использую 2 оттенка.

Мне не хочется сначала выравнивать кожу, делать из нее чистый лист, а потом заново рисовать все объемы. Запомните: любые нарисованные детали заметны, и на их качественную проработку уходит очень много времени. Я дольше всех работаю на съемках, когда нужен эффект ненакрашенного «чистого лица».

Правило №6: если хотите выглядеть загорелой, не выбирайте тон темнее своего цвета кожи

Текстура тона подбирается в зависимости от типа кожи, а цвет тонального средства должен быть максимально близким к оттенку кожи. Можете подбирать тон, нанеся его на тыльную сторону руки, — хороший вариант. Но лучше всего тестировать его прямо на лице.

Спокойно попробуйте оттенок тональной основы в бьюти-корнерах, чтобы не сомневаться. И, пожалуйста, если вы хотите быть позагорелее, чем есть на самом деле, не надо брать тон темнее своего цвета кожи.

Этот эффект достигается с помощью бронзаторов, которые наносятся на выпуклые части лица уже по тону. Еще одна распространенная проблема, когда девушка покупает средство с желтым подтоном и наносит его на кожу с природным розовым пигментов. Получается, что на фоне шеи выбранный тональный крем желтит.