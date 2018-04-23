Синий интерьер квартиры: 30 стильных примеров и лучшие сочетания

Синий в сочетании с белым

Синий и белый — классическое сочетание, поэтому в интерьере в классическом стиле оно придётся как нигде кстати. Особенно уместно синий и белый будут смотреться в квартире, оформленной в современной классике: с помощь этих цветов можно будет создать лёгкий, сбалансированный и в меру сдержанный интерьер, вполне в духе упомянутого направления.

Фото: Instagram _shallash_

Фото: Instagram barhatdecor.ru Фото: Instagram katerina_mastabaeva

Фото: Instagram specialstylecompany

Вторая ассоциация, всплывающая при виде синего вместе с белым, — это, конечно, морской стиль. Даже обычная сине-белая полоска уже будет навевать мысли о море, а если дополнить интерьер характерными аксессуарами, то отделать от них совершенно не удастся.

Фото: Instagram barhatdecor.ru Фото: Instagram barhatdecor.ru Фото: Instagram barhatdecor.ru Впрочем, синий и белый вполне могут ужиться и в интерьере в современном стиле. Таким образом можно оформить, например, спальню, где наличие тёмных стен вполне допустимо. Белый — на потолке, полу, мебели, текстиле — разбавит синий цвет и сделает помещение визуально более просторным и гармоничным.

Фото: Instagram a.div_studio

Фото: Instagram cointerior

Даже в модной эклектике синий и белый могут прижиться. Например, здесь за основу была взята классика и дополнена восточными аксессуарами, цветовая гамма в данном случае смотрится очень интересно.

Фото: Instagram design_the_best_photos

Синий в сочетании с серым

Вместе с серым синий цвет в интерьере будет смотреться спокойно и элегантно. В данном случае лучше выбирать светлые оттенки синего, чтобы создать ощущение лёгкости — тогда такое цветовое решение можно будет применить и в общественных зонах, например в гостиной.

Фото: Instagram polina_xxs Фото: Instagram theorema.pro Микс серого и светло-синего будет уместен в той же современной классике или в квартире с элементами скандинавской эстетики.

Синий в сочетании с золотым

Если для оформления пространства вы выбираете глубокий синий цвет, то подчеркнуть его красоту и добавить комнате роскоши помогут золотые детали. Применять их можно точечно, используя предметы декора или светильники, или же рискнуть и добавить в обстановку мебель золотого цвета.

Фото: Instagram a.div_studio

Фото: Instagram novinskiy_interior

Фото: Instagram sk_alba

Также очень интересно будут смотреться синие обои с золотым орнаментом.

Фото: Instagram camilla_bredal

Если жёлтое золото вам не по душе, присмотритесь к другим модным металлам: меди, латуни. О том, как добавлять их в интерьер, мы уже рассказывали.

Синий в сочетании с жёлтым

Синий и жёлтый — довольно контрастное сочетание, поэтому применять его нужно с осторожностью. Впрочем, за счёт своей яркости оно отлично подойдёт для оформления детской комнаты.

Фото: Instagram interierispb

Фото: Instagram natalipikanova_kristie_mebel

Как вариант, можно добавить жёлтый акцентно, синий использовать в оформлении одной стены или массивных предметов мебели, а остальное пространство разбавить светлыми оттенками.

Фото: Instagram pavelalekseevdesign

Синий в сочетании с деревом

Синий цвет также отлично смотрится вместе с коричневым (ещё одно классическое сочетание), поэтому и вместе с деревом он выглядит выигрышно. Если задумали сделать синий интерьер, обязательно присмотритесь к деревянной мебели разных оттенков.

Фото: Instagram a.div_studio

Синий в сочетании с красным или бордовым

Тем, кто не боится смелых экспериментов и хочет создать драматичный или богемный интерьер, имеет смысл приглядеться к сочетанию глубокого тёмно-синего цвета с красным, бордовым и даже фиолетовым. Последние отлично работают в качестве акцентных тонов.

Фото: Instagram bestmebelik

Фото: Instagram inspiration.luxury.interiors

Фото: Instagram repeatstory

Фото: Instagram tur4enkodesign

В квартире, оформленной таким образом, будут замечательно смотреться произведения искусства. Единственный нюанс — её метраж должен быть внушительным: всё-таки активное использование тёмных тонов не на пользу малогабариткам.

Разные оттенки синего

Интерьер, построенный на нюансах, — почти филигранная работа. Но не невыполнимая. Попробуйте сами или попросите дизайнера создать интерьер, полностью основанных на оттенках синего. Здесь можно использовать и голубой, и цвет морской волны, и ультрамарин, а чёрный или белый — в качестве акцентных.

Фото: Instagram i_i_projects

Фото: Instagram in_de_house

Фото: Instagram ommaster.ru Синий в сочетании с зелёным

Зелёный цвет также может пригодится, если вы хотите создать интерьер в близких тонах, так как в цветовом круге он как раз находится рядом с синим.

Фото: Instagram irinkartun

Впрочем, зелёный можно использовать и более контрастно. Как вариант — в аксессуарах или на рисунке обоев.

Фото: Instagram repeatstory

Фото: Instagram ultrawood.ru Не забывайте, что синий не самый простой цвет для оформления интерьера. Если хотите привнести его в квартиру, ознакомьтесь с нашей статьей о правильном сочетании цветов в интерьере.