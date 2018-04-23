Компания ИКЕА выпустила коллекцию крафтовой мебели

Мебель может быть изготовлена вручную или на производстве. Изделия, создаваемые мастерами, стоят дороже, но они индивидуальны и неповторимы. А те товары, что делают на заводе, имеют низкую цену и высокое качество.

Специалисты компании ИКЕА , выпускающей качественную и доступную всем мебель, задумались, как сделать предметы ручной работы доступными многим. Они обратили внимание на методы производства, используемые мастерами, и на конечный результат. Было принято решение начать работу в этом направлении, для чего привлекли голландского дизайнера Пита Хайна Эйка.

Новая коллекция получила название ИНДУСТРИЕЛЛ. В неё вошли столы, стулья, стеллажи, полотенца и другие предметы интерьера, созданные по канонам крафтового производства на той же фабрике, где делаются и все остальные товары компании. Для этого пришлось пересмотреть методы работы с деревом, стеклом, керамикой и текстилем.

Как говорит Пит, труднее всего было сохранить несовершенства, похожие на брак, которые и придают ремесленным изделиям такое обаяние. Именно в них кроется секрет красоты, тепла и уюта.

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