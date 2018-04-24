Мода весна — лето 2018 для женщин за 40 (фото)

В предстоящем сезоне весна — лето 2018 дизайнеры предлагают девушкам новые направления и модные тенденции в одежде. Вне зависимости от возраста, каждая женщина хочет выглядеть элегантно и привлекательно. Поэтому сегодня на мировых подиумах представлено несколько неповторимых образов и для женщин за 40 (фото см. ниже в статье).

Мода-2018 для женщин после 40 В этом году некоторые модные новинки в одежде могут порадовать не только молодых девушек, но и более зрелых женщин. Весной — летом 2018 многие варианты одежды будут представлены легкими и удобными тканями, а также привлекательными расцветками. К наиболее популярным характеристикам стиля можно отнести макси-длину. Дизайнеры сделали акцент на изысканных юбках, сарафанах, платьях.

Кроме того, сейчас все так же актуальны:

классические брюки;

блузки;

юбка-карандаш;

платье-футляр;

кардиганы;

рубашки;

пиджаки.

При правильном сочетании все эти предметы гардероба смогут создать стильный и неповторимый образ, а также позволят ей приобрести уверенность в себе.

Правила выбора одежды для женщин после 40 Прежде чем обновить свой гардероб, следуя последним модным тенденциям, вам следует знать несколько простых правил при выборе одежды для женщин за 40:

Старайтесь подчеркнуть достоинства фигуры. Если у вас тонкая талия обязательно демонстрируйте ее. Это можно сделать с помощью правильного фасона юбки или платья. Дополнительные аксессуары тоже смогут вам в этом помочь. К примеру, тонкие пояса помогут вам справиться с этой задачей — основной акцент будет сделан на талии и бедрах. Женщинам за 40 лучше отказаться от коротких юбок и кофточек с глубоким вырезом.

Выбирайте светлые оттенки. Одежда темного цвета только добавит вам лишние годы, поэтому если вашей целью является их отнять, то в гардеробе должна преобладать бежевая или нежно-розовая палитра. Такие оттенки освежат вашу кожу и сотрут лишние годы с лица. Если вы не готовы отказаться от вещей темного цвета, то можно создать в образе равновесие темных и светлых оттенков, применяя аксессуары, обувь и другие детали в одежде.

Разбавляйте образ яркими аксессуарами. Для того чтобы сделать лицо более молодым и выразительным дополните ваш стиль модным и ярким шарфом или светлым воротничком. При этом очень важно, чтобы их расцветка сочеталась с вашим цветотипом.

Принты и рисунки на вещах. Женщинам после 40 лет следует выбирать одежду с небольшими вставками. Самым подходящим вариантом будут однотонные изделия. Старайтесь избегать одежду с крупными изображениями — они только прибавят вам несколько лет.

Модная одежда для тех, кому за 40: платья и юбки

Сегодня существует множество различных вариантов модной одежды, подходящей для женщин после 40. Вы всегда можете создать стильный лук для офиса или романтических встреч с помощью элегантного платья прямого кроя, которое выгодно подчеркнет вашу фигуру. Также весной — летом 2018 модными будут:

платья в клетку;

модели с рюшами;

длинные платья с короткими рукавами;

модель с круглым вырезом и плиссированной юбкой.

Если вы являетесь обладательницей пышных форм, то вам следует обратить внимание на двойные модели, где верхняя часть платья выполнена из легкой, полупрозрачной ткани.

Таким образом, вы не только скроете недостатки фигуры, но и сделаете образ еще более женственным и чарующим.

Не менее актуальны в новом сезоне модные юбки для женщин за 40. Модные тенденции представляют несколько моделей, которые будут идеальными для создания нескольких образов:

юбка-карандаш;

длинная модель;

юбка-годе;

асимметрическая модель;

юбка из денима.

Такие модели могут быть не только oднoтoнными, но и кoмбиниpoвaнными. Некоторые из них украшают небольшими декоративными элементами. При этом они не должны быть слишком броскими и вызывающими. Поэтому вам нужно обращать внимание на более лаконичные и строгие фасоны юбок.

Классический стиль 2018: модные брюки

Невозможно представить базовый женский гардероб без такого предмета одежды, как брюки. Они идеально подходят для повседневного и офисного стиля. Сезон весна — лето 2018 представляет несколько модных тенденций в одежде для женщин за 40, которые можно дополнить трендовыми пиджаками, топами или блузками.

Главное, подобрать нужный фасон. К наиболее популярным можно отнести:

брюки-бананы — зауженная книзу модель с высокой посадкой;

брюки с лампасами — модель с вертикальными полосами по бокам.

брюки чинос — модель с аккуратными подворотами и свободным кроем.

Также для смелых женщин дизайнеры подготовили несколько оригинальных моделей брюк в полоску, клетку, с геометрическими орнаментами, нежным узором.

Не менее актуальные в этом сезоне брюки бойфренды, которые внешне напоминают мужской стиль. Они отличаются заниженной талией и свободным кроем. Они прекрасно сочетаются с лодочками или босоножками на танкетке. Дополнить образ можно с помощью стильной блузы и небольшого ремешка.

Также отдельного внимания заслуживает модель женских брюк с высокой посадкой.

Кроме того, ни одна современная женщина не сможет обойтись без модных и удобных джинсов. Важно чтобы на них не было лишних декоративных элементов в виде вышивки или потертостей. Вам подойдут джинсы традиционного синего цвета. В зависимости от состояния фигуры вы можете выбрать свободную или обтягивающую модель.

Но запомните, что слишком обтягивающие джинсы подойдут не для всех типов фигуры. Поэтому, если ваши формы далеки от идеала, подберите более свободную модель.

Чего следует избегать

Для того чтобы получить гармоничный и стильный образ вам необходимо знать несколько рекомендаций, которые помогут вам подобрать модную одежду для весны — лета 2018:

Старайтесь избегать длинных юбок и мешковатых платьев темных оттенков — в такой одежде ваш силуэт будет выглядеть бесформенно и довольно нелепо.

Исключите из вашего гардероба большие, объемные сумки. Лучше всего любой образ сможет дополнить маленькая элегантная сумка-клатч.

Внесите разнообразие в стиль вашей обуви. Очень часто женщины после 40 предпочитают носить спортивную обувь (кеды, кроссовки, балетки). Но для того чтобы сделать походку легкой, а осанку красивой, нужно выбирать обувь на каблуке (туфли, босоножки). Вовсе не обязательно покупать модели на шпильках. Сейчас есть большой выбор обуви на небольшом и удобном каблуке.

Забудьте о бесформенной верхней одежде. Обращайте внимание на приталенные модели плащей или пальто. Так, ваша фигура всегда будет казаться более изящной.

Избегайте массивных аксессуаров. Сегодня модные дизайнеры делают акцент на естественной красоте. Для того чтобы ее подчеркнуть необязательно укутывать себя громоздкими украшениями. Достаточно выбрать один небольшой аксессуар, который сделает вас моложе.

Следуя этим простым советам, вы всегда сможете избежать типичных ошибок и при этом выглядеть очень эффектно.

Для этого вовсе не нужно копировать стиль молодых девушек или прибегать к услугам стилиста. Главное — правильно составить свой базовый гардероб, который будет соответствовать последним новинкам моды.