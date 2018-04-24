Модные кроссовки весна — лето 2018

Направления моды меняются с каждым сезоном и некоторым эти изменения могут показаться необычными. Если раньше кроссовки относились только к спортивному стилю, то в 2018 году модные тенденции выдвинули их на новый уровень, в котором они сочетаются с ультрасовременными женскими образами (фото см. в статье).

Модницам, которые следят за изменениями в модной индустрии, будет интересно узнать, какие кроссовки будут трендовыми для сезона весна — лето 2018.

Кроссовки весна — лето модные тенденции

Главной тенденцией кроссовок сезона весна — лето 2018 — это оригинальность внешнего вида. В коллекциях именитых брендов можно увидеть:

классические фасоны;

классика в нестандартном виде;

известные модели в новой интерпретации.

Теперь кроссовки можно надевать со строгим пальто прямого кроя, с зауженными брюками и даже платьями из шелка или бархата.

Гармонично будут смотреться с яркими леггинсами, юбками, и даже некоторые новые модели кроссовок можно будет сочетать с брючными костюмами.

Декор и расцветка кроссовок весна — лето 2018

Дизайнеры решили декорировать кроссовки различными надписями, логотипами брендов, цветочными вставками, а также стразами и шипами. Чем больше на обуви будет различных элементов, тем моднее. Такие кроссовки лучше сочетать с воздушными шифоновыми платьями, широкими штанами с лампасами, близких к спортивному стилю, топами с крупными воланами и яркими сумками.

Разнообразной будет и цветовая гамма. Несомненным лидером остаются кроссовки белого цвета, которые считаются визитной карточкой среди такого фасона обуви.

Кислотные и броские однотонные оттенки, а также классические сочетания нежных и пастельных цветов, будут на пике популярности в весенне-летнем сезоне. Яркие цвета и сочетания привлекут внимание к оригинальному и необычному стилю.

Блестящие кроссовки весна — лето 2018

Хитом весенне-летнего сезона считаются блестящие кроссовки, которые подходят не только для повседневного лука, но и для вечерних выходов, что и сделало их неопровержимым лидером. Сочетать их нужно с одеждой, на которой имеются блестящие элементы.

Модным трендом считаются розовые кроссовки с металлическим блеском, а в качестве декора у них:

бусины;

разноцветные камни;

пайетки;

стразы, различных размеров.

На некоторых моделях допускается сочетание нескольких элементов отделки в хаотичном порядке.

Кроссовки сникерсы

Трудно представить себе новую коллекцию обуви без сникерсов, которые сразу же полюбились женской аудитории. Особенно популярны они в весеннее время года, когда традиционные кроссовки носить еще холодно, а зимние сапоги уже надоели. Их главным преимуществом является то, что они легкие, закрытые и удобные.

К тому же у них есть высокая платформа, а это придает силуэту стройности и удлиняет ноги. Платформа может быть как скрытой, так и открытой.

Сникерсы на липучках и шнуровке, в нейтральных оттенках из натуральной кожи и замши, актуальны в весеннее время года, а для летнего периода представлены сникерсы в более широком ассортименте. Будут представлены модели из денима и текстиля, у которых будут дополнительные молнии-застежки и заклепки. Сникерсы можно носить с легкими платьями, юбками и, конечно же, с джинсами.

Неоновые кроссовки

Новинка весенне-летнего сезона, модные кроссовки неоновых цветов. Самыми популярными будут оттенки:

оранжевого;

красного;

розового;

малинового;

голубого;

салатного;

зеленого;

желтого.

Такие кроссовки не имеют массивной подошвы и идеально подходят для теплого времени года. Благодаря такой яркой, ядовитой расцветке, образ будет интересным и необычным. Оригинально будут смотреться модели, сочетающие в себе два или три ярких цвета, например, желтый с салатным или красный с розовым. Гармоничное сочетание будет с одеждой спортивного стиля.

Монохромные кроссовки

Ставшие классикой, монохромные кроссовки, считаются лидером спортивной обуви. Уникальность этого фасона в том, что их можно носить с платьями, джинсами, юбками, создавая оригинальный лук. А также они отличаются удобством, что позволяет носить их каждый день.

Наиболее популярными будут модели в белом цвете, с добавлением некоторых изменений. Так, появятся модели:

с удлиненным «язычком» искошенным задником;

высокой подсвечивающей подошвой;

рифленой платформой;

с перфорацией;

а также сетчатые модели.

Кроссовки-носки

Основным критерием при выборе кроссовок является удобство. Одними из самых удобных моделей считаются кроссовки-носки, у которых носок сделан из эластичной дышащей ткани. Главные преимущества этой модели в однотонном текстильном верхе, напоминающий обыкновенный бесшовный носок и мощной подошве контрастного цвета. Их можно сочетать с платьями, зауженными джинсами, шортами, джинсовыми рубашками.

Некоторые модели будут украшены яркими элементами декора, которые лучше сочетать с монохромными платьями под цвет обуви.

Кроссовки на каблуке

Для тех, кто не боится экспериментировать, дизайнеры рекомендуют обратить внимание на кроссовки, на каблуке. По длине они больше напоминают ботильоны или ботинки и у всех моделей имеется шнуровка. Неординарность этой модели проявляется не только в наличии каблука, но и в яркой окраске.

Различные сочетания белого, красного, ярко-розового и синего придают этому фасону еще больше экстравагантности.

Мужской стиль

Сохранить женственность можно и с помощью кроссовок в мужском стиле, отличающиеся массивностью. Такие кроссовки будут как в однотонном варианте, так и с добавлением множества декорирующих элементов. Носить с платьями и юбками не следует, лучше выбрать облегающие укороченные джинсы.

Причудливые формы

Для тех, кто хочет выделиться из толпы, дизайнеры создали модели с необычными деталями. Обычные кроссовки, у которых замысловатый мысок, больше напоминающий хвост гремучей змеи, не оставит вас без внимания.

Кроме этого, оригинальными будут и способы шнуровки. Вместо обычных шнурков, дизайнеры добавили шелковые ленты, банты, а также бахрому. Носить такую обувь лучше с короткими юбками или широкими шортами, из аксессуаров можно выбрать массивные украшения и очки.