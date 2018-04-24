Обувь весна 2018 года: новинки сезона

Изящные женские ножки нуждаются в такой же изящной обуви. Туфли, шпильки или кроссовки. Что лучше обуть? Какие модные тенденции диктуют дизайнеры на женскую обувь весной 2018 года (см. фото), читайте в нашей статье.

Туфли-лодочки

Бренд Tom Ford представил в своей весенне-летней коллекции 2018 элегантные лодочки на высоком каблуке. «Изюминка» моделей — носок контрастного цвета. Например, одна пара выполнена в коричневом цвете, а для декора носка использован броский золотистый.

Другая модель представлена в насыщенном синем оттенке. Носку и каблуку присущ белый цвет. Туфли от бренда Tom Ford обойдутся в сумму неменее 30 тысяч рублей. Качественная реплика модели будет стоить практически в два раза дешевле.

Лодочки на шпильке предлагает бренд Oscar de la Renta. Дизайнеры модного дома также взяли на вооружение «фишку» с носком контрастного цвета.

Одна из пар выполнена в белом цвете, а носок — в красном. Сама шпилька имеет довольно необычную форму.

Что нужно знать о бренде

Tom Ford — американский бренд, известный публике с 2004 года. Ранее основатель модного дома — Том Форд — возглавлял другой бренд — Gucci. Стоит отметить, что Форд выпускает не только одежду, но и занимается производством парфюмерии. Наиболее известный аромат — «Чёрная Орхидея».

Oscar de la Renta — также американский бренд, запущенный в 1965 году. Как и другие, модный дом выпускает не только одежду, но и многое другое — декоративные ткани, ковры, постельное белье. У бренда сменились уже три дизайнера. Основатель дома скончался в 2014 году. Кстати, одна из его коллекций называлась «Русская зима».

Ценник на туфли от Oscar de la Renta начинается от 35 тысяч рублей. Качественная реплика доступна по более низким ценам.

Массивные кроссовки

Эта обувь пользуется у девушек не меньшим спросом, нежели туфли на шпильке. Она буквально создана для комфортного и легкого передвижения. Особенно популярны модели на толстой резиновой подошве. В качестве декора кроссовок дизайнеры используют аппликацию, шнуровку, вставки из разнообразных материалов. Их можно носить как на работу в офис, так и на вечеринку.

Массивные кроссовки можно найти в коллекциях таких домов, как Loewe, Celine, Louis Vuitton

Что нужно знать о модных брендах

Loewe — испанский бренд, открытый в 1846 году. Штаб-квартира находится в Мадриде. В основе бренда лежит пошив женской и мужской одежды. Также модный дом предлагает вниманию своих поклонников туалетную воду.

Celine — немецкий бренд, основанный в 1945 году. Кроме одежды, дизайнеры дома занимаются пошивом дамских сумок и изготовлением аксессуаров. Этот бренд относится к классу люкс. Штаб-квартира находится во Франции.

Louis Vuitton — французский дом моды, открытый в 1854 году. Относится к классу люкс. Кроме одежды и аксессуаров, под этим брендом в продажу выходят чемоданы, сумки. Штаб-квартира находится в Париже.

Босоножки

Босоножки — стильная альтернатива туфлям-лодочкам. Стилисты рекомендуют носить в этом сезоне обувь исключительно на тоненькой шпильке. Босоножки на высоком каблуке удачно дополнят как повседневный, так и праздничный образ.

Еще один тренд этой весны — босоножки из бархата. Такую обувь можно найти в коллекции Dries Van Noten. Нежно-розовые босоножки имеют пластиковый каблук. Также в коллекции модного дома есть босоножки в черно-розовом цвете с декором из бусин и тонкого ремешка, который обвивает женскую ножку.

Бренды Miu Miu и Nina Ricci предложили очень необычный способ, как носить босоножки. Дизайнеры уверены, что обувь следует надевать на гольфы или кружевные носки. Необязательно, чтобы они были однотонными.

Босоножки на шпильке с обилием разнообразного декора следует искать в коллекциях Dolce&Gabbana. Этот модный дом снабдил обувь бусинами, красивыми пуговицами, стильными ремешками и рисунками, выполненными прямо на материале. Каблук по цвету может отличаться от базы.

Кстати, у Dolce&Gabbana есть босоножки на толстом широком каблуке — находка для тех девушек, кто не хочет или просто не в состоянии проходить целый день на шпильках.

Что нужно знать о бренде

Dries Van Noten — бельгийский бренд женской и мужской одежды. Дом был открыт в 1986 году. Дизайнеры выпускают не только обувь, но и одежду.

Шпильки от бельгийского бренда можно приобрести примерно за 20 тысяч рублей. Качественные реплики будут несколько дешевле. Китайская реплика представлена в продаже по цене менее 50% от стоимости оригинала.

Актуальные ОКСФОРДЫ

Весной и прохладным летом оксфорды будут как нельзя кстати. Такую обувь можно носить даже в грязь. На некоторых моделях имеется плотная тракторная подошва. Цветовая гамма оксфордов разнообразная. Есть модели, сшитые из материалов сразу нескольких цветов.

Оксфорды с тракторной подошвой представил бренд Marni.

Ценник на оксфорды начинается от 30 тысяч рублей.

Что нужно знать о бренде

Marni — итальянский бренд, функционирующий с 1994 года. Его отличают лаконичный крой и графичные принты. Штаб-квартира находится в Милане.

Грубые ботинки с шипами

Стилисты советуют сочетать такую обувь с одеждой в бельевом стиле. Наверх можно надеть кожаную куртку, которая подчеркнет женственность образа. Грубые ботинки декорированы не только шипами, но и пряжками. Металлические бляшки также часто украшают такую модель.

Грубые ботинки с шипами представлены в коллекциях John Galliano. Бренд предложил девушкам высокие черные ботинки. А вот в коллекции модного дома Alexander mcQueen имеются ботинки в белом цвете с декором в виде пряжек. Еще одна из особенностей — пластиковый каблук.

Ботинки от Alexander mcQueen можно приобрести по цене от 17 до 30 тысяч рублей.

Что нужно знать о брендах

John Galliano — британский эпатажный бренд, который создал Джон Гальяно

Alexander mcQueen — бренд, основанный в 1992 году. Штаб-квартира находится в Лондоне. Критики утверждают, что некоторые модели из коллекций бренда выглядят шокирующе.

Пластик как элемент декора

Пластик дизайнеры активно используют как в пошиве сумок, так и в пошиве обуви. Как правило, он становится частью каблука. Самая стильная комбинация состоит из кожи и пластика. Последний используется в пошиве босоножек, сапог и другой обуви. Модели представлены в брендах A-Wang, Chanel , Giorgio Armani.

Что нужно знать о брендах

A-Wang — относительно молодой американский бренд, активно популяризирующий современные модные тенденции. Основатель запустил его лишь в 2007 году. Несмотря на юный возраст, этот дом способен побороться за звание самого креативного с настоящими «акулами» в сфере моды.

Ценник на обувь A-Wang неоднороден. Некоторые модели можно приобрести по цене 12 тысяч рублей. Другие же представлены в продаже за 60 тысяч рублей.

Chanel — французский бренд, запущенный знаменитой Коко Шанель в 1910 году. Штаб-квартира находится в Париже. У бренда есть также несколько дочерних компаний. Стоимость кроссовок от Chanel начинается от 5500 рублей.

Giorgio Armani — итальянская компания, открытая в 1975 году. Штаб-квартира находится в Милане. В основе работы бреда лежит производство одежды и аксессуаров. В пределах 10 тысяч рублей можно приобрести качественные кроссовки от Giorgio Armani.

Обувь из кожи рептилий

Этот материал активно используется дизайнерами не только при пошиве сумочек, но и при создании обуви. Из рептилий шьют и туфли, и даже ботфорты.

Обувь из такого материала представили такие модные дома, как Elie Saab и Jeremy Scott.

Бренд Elie Saab предложил воздушные коричнево-черные босоножки с ремешками. А дом Jeremy Scott продемонстрировал розовые с черной шнуровкой ботфорты.

Оригинальная обувь от Elie Saab стоит 40-60 тысяч рублей. Качественная реплика — 15-20 тысяч рублей.

Ботфорты от Jeremy Scott обойдутся приблизительно в 20 тысяч рублей.

Что нужно знать о брендах

Elie Saab — модный дом, основанный ливанским дизайнером в 1982 году. Штаб-квартира находится в Бейруте.

Jeremy Scott — провокационный американский модный бренд. Первая коллекция вышла в 1997 году.

Обувь в расцветке металлик

Весной 2018 года на пике популярности находится обувь, декорированная крупным глиттером, как на фото. Также в тренде остались модели в цвете металлик. Критики утверждают, что эта тенденция продержится в топе еще минимум один сезон.

Бренд ALZ ARR представил на суд публики туфли-лодочки в цвете металлик. Изюминка заключается в отверстиях, проделанных по бокам.

Модный дом Christian Dior выпустил на подиум моделей в ботфортах цвета металлик, спереди напоминающих настоящий корсет. Пожалуй, это идеальная обувь для прохладной весны. В ботфортах точно не будет ни жарко, ни холодно. Стоит отметить, что сшиты они из довольно тонкого материала.

Стоимость качественных реплик обуви от ALZ ARR и Christian Dior оценивается приблизительно в 10-15 тысяч рублей.

Что нужно знать о брендах

ALZ ARR — малоизвестный на просторах Сети бренд.

Christian Dior — французский бренд, основанный в 1946 году. Штаб-квартира находится в Париже.