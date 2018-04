Трешка в «сталинке» с яркой мебелью

Владельцы квартиры в «сталинской» пятиэтажке мечтали о классическом интерьере с паркетом «елочкой» на полу и плиткой «кабанчик» на кухне. Но традиционную для классики нейтральную цветовую гамму они попросили разбавить яркими цветами мебели и декора.

Перепланировку трехкомнатной квартиры в «сталинке» начали с переноса кухни на место бывшего коридора. «Заказчица любит готовить, поэтому требовалось большое рабочее пространство на кухне», — рассказывают дизайнер Оксана Бутман и архитектор Наталья Анахина.

После перепланировки под потолком между гостиной и столовой остался ригель, который не стали обыгрывать. Вместо этого его «растворили» в интерьере — покрасили той же краской, что и стены, и оформили потолочными плинтусами.

Авторы проекта признаются, что владельцы квартиры давно мечтали о паркете «елочке», плитке «кабанчик» и краске на стенах. Это и определило выбор отделочных материалов. Из соображений практичности в «мокрых» зонах использовали керамогранит.

Отдельная гардеробная при спальне была одним из главных пожеланий заказчиков. Предусмотрели кладовую в прихожей и большой встроенный шкаф для верхней одежды в холле. Чтобы сэкономить бюджет, их сразу проектировали под стандартные размеры ИКЕА . А над входом на кухню при перепланировке образовалась ниша, из которой решили сделать место для хранения чемоданов и лыж.

Старшая дочь заказчиков живет в Италии и иногда приезжает погостить, поэтому было важно предусмотреть гостевую комнату. В остальное время она выполняет функцию кабинета. Всю мебель здесь сделали на заказ. Только так удалось уместить на 8 квадратах раскладывающийся диван, рабочий стол, шкаф для документов и отдельный шкаф для одежды.

Зеркальные тумбочки и комод в спальне захотели приобрести сами владельцы квартиры. Кроме того, они увидели и сразу же влюбились в разноцветное кресло Marie's Corner. Именно оно стало отправной точной для всего интерьера — яркого и жизнерадостного, но на фоне спокойного, нейтрального цвета стен.

Холл Отделка: краска, Little Greene Напольное покрытие: керамогранит, Alfalux Ceramiche Мебель: встроенные шкафы, ИКЕА; комод и кушетка — Selva Декор: репродукция, галерея ART4INTERIOR

Гостиная Отделка: краска, Little Greene Напольное покрытие: дубовый тонированный паркет Мебель: диван, цветное кресло — Marie's Corner; кресло, Ottostelle; стол и комод — Selva; журнальный столик, Mis en Demeure; придиванный столик, Worlds Away Ковер: Crate & Barrel Текстиль: на стульях, Kravet; шторы, James Hare Декор: репродукция, галерея ART4INTERIOR Освещение: люстра, Troy Lighting; настольные лампы, Heathfield & Co Кухня Отделка: краска, Dulux; плитка, CE. SI Ceramica Напольное покрытие: керамогранит, Alfalux Ceramiche Мебель: ИКЕА

Спальня Отделка: краска, Dulux Напольное покрытие: дубовый тонированный паркет Мебель: кровать, Frauflex; зеркальные комоды и тумбочки — DV Collection; кресло, Ottostelle Текстиль: шторы, Sanderson Декор: репродукция, галерея ART4INTERIOR Освещение: люстра, John Lewis

Кабинет Отделка: краска, Little Greene Напольное покрытие: дубовый тонированный паркет Мебель: встроенная мебель, на заказ по эскизам дизайнера; стул, Ottostelle Ковер: Zara Home Декор: коллаж на стене, City Bull художницы Дарьи Усовой Освещение: люстра, Hinkley Lighting

Ванная комната Отделка: краска, Little Greene; плитка, CE. SI Ceramica Мебель: тумба под мойку, Caprigo Сантехника: Villeroy & Boch; душевая и хозяйственная кабина — Vismara Vetro Смесители: Zanotti Освещение: настенные бра, Pottery Barn