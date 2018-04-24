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5 идей оформления обеденной зоны на кухне
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5 идей оформления обеденной зоны на кухне 

Inmyroom 52 минуты назад
Фото: Inmyroom
Поставить прямоугольный стол и пару стульев — слишком простое решение для обустройства обеденной зоны. Хотите больше интересных и необычных идей? Рассказываем, как с этой задачей справились профессиональные дизайнеры.
Если вы не планируете передвигать стол из одного угла кухни в другой, то такое решение для вас. Продлите столешницу от кухонного гарнитура вдоль окна и до стола: получится единое рабочее и обеденное пространство, где будет не только удобно принимать гостей, но и посидеть с ноутбуком, если нужно.
Сделайте центром обеденной зоны круглый стол, а вместо стандартных деревянных или пластиковых стульев возьмите модели с мягкой спинкой и сиденьем и постелите ковер (да-да, на кухне тоже можно!) — обстановка сразу станет уютнее. И не забудьте про хорошее освещение. Дизайнеры уверены: несколько небольших светильников выглядят интереснее, чем один большой абажур.
Когда места для полноценной обеденной зоны нет, приходится использовать все имеющиеся поверхности — например, подоконник. Его можно углубить и превратить в барную стойку. Для столешницы подойдут искусственный камень, дерево, кварц. Но можно для отделки использовать ту же плитку и мозаику, что и на кухонном фартуке — это стильно.
Увеличить количество посадочных мест можно, если заменить пару стульев банкеткой. А лучше большой угловой банкеткой. Если будете ставить ее у окна, можно обойтись без спинки, а вместо нее уложить в ряд декоративные подушки.
Еще один способ обустроить вместительную обеденную зону без ущерба системам хранения — спроектировать шкафы со специальной нишей под встроенный диванчик. Стену за диваном украсьте картинами и бра интересной формы. Уверены, такая мягкая зона станет любимым местом для отдыха всей семьи.
*Цены действительны на момент выхода статьи.
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