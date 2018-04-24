14 вещей, о которых нельзя забывать во время ремонта

Проигнорировав несущественные на первый взгляд мелочи, можно потом долго «спотыкаться» о них, чувствуя дискомфорт и незавершенность интерьера. Иванна Дегтяренко рассказала о деталях, которые помогут сделать жилье не только стильным, но и удобным.

Почти финальный этап ремонта, но продумать ее следует заранее. И только расставив мебель на бумаге, можно делать разводку электричества.

Перед началом ремонта проверьте качество электропроводки в квартире, соотнесите ее состояние с предполагаемой нагрузкой от электроприборов. Зафиксируйте на плане расположение электропроводки — на всякий случай.

Розетки в полу — модное решение для офисов формата open-space, коворкингов и конференц-залов, но не самый удобный вариант для жилого помещения: они затрудняют уборку.

Вариантов освещения каждой комнаты должно быть несколько: от очень яркого до приглушенного. В детской и спальне будут кстати выключатели-реостаты, чтобы плавно гасить свет. Также очень удобны двойные выключатели — у входа в спальню и около кровати, чтобы свет можно было выключить, не вылезая из-под одеяла.

Предусмотрите розетки в ванной, в туалете, на балконе. В санузлах должны быть специальные розетки с защитой от высокой влажности.

В ванной пригодится дополнительная вытяжка, которая включается автоматически при высоком уровне влажности или параллельно освещению, иначе, если в семье больше одного человека, в ванной комнате почти всегда будут тропики.

Теплый пол и водонагреватель могут никогда и не пригодиться, но если в холодное время года вы останетесь без отопления и горячей воды, вы будете рады, что подстраховались и поставили индивидуальные источники тепла и комфорта.

Темный пол, слишком фактурная плитка и ламинат, светлая декоративная штукатурка и мебель с темными поверхностями — враги всех, кто любит идеальную чистоту.

Закрытая, вместительная, хорошо продуманная система хранения (кладовка или шкаф-купе) пригодится любой семье, даже если у нее минимум вещей.

Окна лучше поменять до того, как начнутся отделочные работы. И кондиционер стоит установить на этом этапе, а не когда ремонт будет завершен.

Заказывайте окна сразу с москитными сетками и блокираторами открывания, даже если в доме пока нет маленьких детей, но они могут появиться в ближайшем будущем. Не забывайте, что москитные сетки не выдерживают веса детей и домашних животных.

В нормальном доме, где живут нормальные люди, белый цвет отделочных материалов остается белым очень недолго. Лучше сразу от него отказаться.

Обязательно оставьте доступ ко всем инженерным коммуникациям. Их можно закрыть декоративными коробами и люками, но не заваливать хламом.

Большое количество открытых шкафов, полок и витрин неизбежно приводит к ощущению беспорядка.