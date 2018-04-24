Дизайн узкой прихожей: советы по оформлению

Услужливый портье, к сожалению, не встречает нас каждый день в дверях квартиры, да и прихожая не так просторна, как холл в отеле. Но реализовать естественное желание жить с комфортом можно, если знать как. Архитектор Галина Переводнова — эксперт по дизайну интерьеров онлайн-гипермаркета MebelVia — рассказывает о дополнительных возможностях узкой прихожей.

Если прихожая слишком узкая, то перед тем как обставлять её, стоит позаботиться о визуальном расширении пространства. Лучше не использовать тёмные тона в отделке стен, отказаться от подвесных потолков, больших люстр. Идеальное сочетание — пол из натуральных материалов (мрамор или керамогранит), который будет дольше сохранять аккуратный внешний вид, и светлые стены. Можно использовать в декоре зеркала и зеркальные элементы: отражая свет и стены, они создадут иллюзию увеличения коридора.

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При наполнении прихожей мебелью стоит отказаться от громоздких предметов и сосредоточиться на функциональности каждого из них. К примеру, шубы и пуховики в несезон разместить на хранение в основном шкафу в спальне, а в коридоре оставить узкий шкаф («столбик») и небольшую консоль с низкой тумбой и крючками-вешалками. В «столбике» можно хранить одежду, которая требует бережного отношения или реже используется. Крючки позволят повесить верхнюю одежду всей семьи, в том числе на «плечики». Тумба послужит как местом для хранения бытовой химии, средств по уходу за обувью, так и в качестве скамьи для переобувания.

Предусмотрите дополнительные крючки: повыше основного ряда — для шляп и шарфов и ниже — для сумочек. Большой выбор крючков разных размеров, цветов, материалов представлен на строительных рынках и в магазинах для дома и ремонта.

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Отсутствие тяжёлой мебели придаст общее «невесомое» настроение прихожей. Полки для обуви и головных уборов могут быть выполнены не из цельного массива дерева или ДСП, а, к примеру, из соединённых между собой металлических прутьев или трубок. Таким образом, в коридоре появится больше «воздуха». Для удобства хранения на полках перчаток, украшений и других мелочей используйте стильные контейнеры, коробки, боксы.

Если не используется встроенная мебель на заказ «от пола до потолка», выбирайте узкие обувницы, а на поверхность невысоких шкафов-«столбиков» устанавливайте закрытые коробки. В них можно хранить редко используемые вещи и предметы. А поверхность обувницы станет полкой для мелочей, почты. Над ней рекомендую прикрепить красивые ключницы или вкрутить пару шурупов: ключи не потеряются, если у них есть своё место.

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Не забывайте об органайзерах — прямоугольники из плотной ткани со множеством карманов и секций, в которых удобно разместить расчёски, косметику, зонты, ремни. Совершенно не занимающий лишнего места, подвешенный на стене органайзер станет настоящим спасением для владельцев маленьких коридоров и большого количества вещей.

И напоследок. Наполняя прихожую, постарайтесь учесть многофункциональность мебели. К примеру, если покупаете скамью, то проследите, чтобы внутри было место для хранения, либо под сиденье можно было установить плетёные квадратные боксы для тапочек, сумок, веника и совка. Или отдельно стоящее зеркало: лучше выбирать модели с «плечиками» для одежды либо небольшой полочкой, куда поместятся духи и косметика.

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