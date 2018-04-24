Квартира во французском стиле в новостройке Смоленска

Квартира должна быть уютной и радовать хозяев, поэтому возможность доверительного общения между дизайнером и заказчиком играет важную роль.

Живые, стильные и уютные интерьеры рождаются в совместной работе над проектом. И этот проект служит образцом взаимодействия дизайнера и заказчиков: хозяин квартиры контролировал все технические вопросы ремонта, а его супруга, наделённая отличным вкусом, занималась декором интерьера, в то время как дизайнер организовывал пространство и следил за полным соответствием проекту стилистического решения квартиры.

Для того чтобы обустроить в новостройке стильную и уютную квартиру, дизайнеру потребовалось применить все свои навыки, начиная от знаний по регистрации объединения смежных квартир и до разработки авторской мебели. Результат получился отличным и усилия дизайнера не были напрасны.

Юлия — профессиональный дизайнер и владелец собственной студии дизайна 3D Group в Смоленске.

В 1998 году окончила Смоленский государственный институт искусств (СГИИ) по специальности «Дизайн архитектурно-пространственной среды».

julyachernova.blogspot.ru Особенности планировки

Для реализации проекта потребовалось объединить две расположенные рядом квартиры (44 кв. м + 99 кв. м + общий тамбур + лоджии) в одну. Заказчики обратились к дизайнеру на стадии строительства дома, поэтому смогли через застройщика соединить квартиры и оформить новую планировку ко времени сдачи дома. Квартира полностью перепланирована под нужды заказчиков (семья с ребёнком) — здесь удалось разместить всё, что требовалось.

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Квартира разделена на две части: гостевую и приватную.

Студийная (гостевая) часть квартиры включает в себя прихожую, гостиную, кухню-столовую и гардеробную для верхней одежды, а в приватную зоны квартиры вошли спальня и детская комната. В спальне есть своя душевая, гардеробная и кабинет.

В квартире удалось разместить прачечную для стирки, сушки и глажения белья. Квартира расположена довольно высоко, поэтому вместо лоджий были сделаны панорамные окна в пол для того, чтобы можно было наслаждаться ландшафтом.

Цветовое решение квартиры выдержано в нейтральной гамме, а цветовыми акцентами, которые придают ритмику интерьеру, выступают различные оттенки коричневого и серого.

Гостиная

Практически вся мебель в гостиной — от фабрики Curations Limited, Le home.

Главная особенность гостиной — коричневая стена с объёмным рельефом, похожим на плитку шоколада.

«Мы тщательно подошли к её исполнению. Много думали над способом и выбором материала для её изготовления, рассматривали плюсы и минусы материала, рассчитывали стоимость. В результате на мебельном производстве нам нарезали МДФ на узкие и широкие полосы и из них уже строители нарезали детали по монтажной схеме, клеили их на стену и окрашивали в один цвет вместе со стеной», — рассказывает автор проекта.

Декор, напоминающий кирпичную кладку, для изогнутой стены с окном создавали вручную. Для этого были сделаны несколько форм-отливок различного радиуса, при помощи которых из гипса отливали декоративные кирпичики.

После монтажа декора заказчикам понравился цвет гипса и то, как тени на панелях подчёркивают фактуру изогнутой стены, поэтому было принято решение обработать стену матовым лаком — для облегчения уборки и сохранности материала.

Остальные стены были отделаны декоративной штукатуркой, выполненной небольшими мазками. Этот вид штукатурки тоже практичен в уборке.

Кухня

Мебель для кухни планировали приобрести в ИКЕА . Были выбраны фасады из ДВП «Фактум», окрашенные в серый цвет. Но когда пришло время заказывать кухню, в ИКЕА сменилась размерная линейка кухонь системы «Метод», а она не подошла по высоте. Тогда дизайнер разработал чертежи, и по ним на производстве изготовили точно такую же кухню с серыми фасадами, но уже из массива.

Спальня

Кровать и тумбочки — Curations Limited. Две стены в спальне решили декорировать по низу стеновыми фасадами. Сначала искали готовые фабричные решения и перебрали много вариантов. Однако либо размеры были не те, либо нужный вариант не находился. Приходилось даже подпиливать, делать специальные элементы — боковые вставки.

В итоге и здесь пришлось дизайнеру разработать дизайн и чертежи, по которым и были созданы эти симпатичные панели из МДФ. Финальное покрытие эмалью придало фасадам шелковистость и сделало их приятными на ощупь.

В спальне дизайнер организовал уютное рабочее место.

Детская

Основной цвет стен своей комнаты выбирал ребёнок. Мальчик вместе с папой увлечён футболом, и дизайнер Юлия Чернова нашла для него обои с рисунком футбольного мяча и бескаркасное кресло-мяч.

Ребёнок физически очень активный, поэтому часть комнаты отдали под спортивный уголок. Для защиты стен всю эту зону оклеили настенной пробкой.

Санузлы

После перепланировки были организованы два отдельных санузла: общий и для личного пользования хозяев.

В личном размещена ванная, а в общем санузле выделено место для душевой. Кроме организации ванных комнат, дизайнеру удалось найти место для прачечной.

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