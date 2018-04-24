Как создать стильный интерьер: советы профи

Каждый домовладелец стремится добиться того, чтобы жилое пространство было не только максимально функциональным, но и стильным. Зачастую это желание можно выразить словами — создать интерьер «с обложки». Для выполнения задуманного есть много универсальных приёмов, которые каждый может применить согласно своим возможностям.

Статьи по теме Необычная квартира: скандинавский стиль, стеклянный куб, контрастные цвета Записки дизайнера: 5 ванных комнат в стиле ар-деко

Первой ценными советами делится Татьяна Кострюкова, профессиональный дизайнер интерьеров.

Планируя новое пространство, постарайтесь мысленно представить конечный результат. Составьте план по приобретению основных отделочных материалов. Зафиксировав свои идеи и возможные варианты интерьера, принимайтесь за дело.

Покупок материалов и мебели «по настроению» лучше избегать, потому что основным правилом стильного интерьера служит баланс и тождество, то есть принцип единства.

Смело используйте разные материалы, цвета, фактуры — это позволит вам выделить каждую зону и сделать её особенной.

При сдержанном оформлении стен и при однотонной мебели можно дополнить интерьер аксессуарами и яркой бытовой техникой, что, безусловно, добавит настроения и индивидуальности. Светлый бежевый диван, на котором появятся подушки из ткани с рисунком, обретёт новое звучание — смело используйте этот приём, тем более что для подушек можно выбирать модные ткани и менять их с приходом новой текстильной коллекции.

Несложным и распространённым приёмом стильного интерьера служит использование мобильной мебели, такой как тумбочки, кресла, стулья, консоли и различные подставки. Такие предметы могут быть весьма смелыми и яркими. Эти мобильные предметы не нанесут урона вашему бюджету, но помогут придать интерьеру оригинальности. Что касается текстильного оформления окон, хорошо работает приём сезонности. В тёплое и жаркое время года интерьер облегчат и освежат лёгкие и воздушные ткани прохладных, освежающих оттенков, а в холодный период порадуют глаз яркие и горячие тона тканей.

Главное в стильном интерьере — аксессуары и декор, но красивых предметов не должно быть много, иначе комната может превратиться в музей. Глаза быстро устанут, множество лишних предметов рискуют стать больше раздражителем, нежели поводом для радости.

Добиваясь того, чтобы интерьер выглядел стильным, важно не забывать про важное правило: организацию порядка. Самым логичным вариантом будет обустройство полок, систем хранения, сервантов и так далее. Если позволяет бюджет, лучше сделать шкафы, полки, системы хранения на заказ, что позволит вам максимально использовать отведённое пространство и даст возможность поиграть в выборе цвета фасадов мебели и фактур.

При декорировании стен используйте репродукции или оригиналы картин, гравюры, постеры и фотографии, но не забывайте, что важно их оформление. Рамки и багеты помогут добиться упорядоченности и симметрии в оформлении, например, в нейтральной комнате ряд из постеров в одинаковом обрамлении придаст ей дополнительную привлекательность.

Не забывайте про освещение и применяйте приёмы декоративной подсветки мебели и аксессуаров. Это могут быть светильники, создающие необычный световой эффект, или такие, которые сами по себе похожи на произведение искусства. Стекло, хрусталь, текстильные абажуры в виде ночников, настенных светильников, торшеров и настольных ламп помогут вам украсить интерьер, не требуя для этого много места.

Даже скромная по площади комната может быть стильной. Если в маленьком помещении использовать несколько крупных предметов, то они создадут иллюзию, что помещение немного больше, чем оно есть на самом деле.

Стильный интерьер всегда находится в равновесии и гармонии, поэтому выбирая варианты оформления и мебель, нужно найти взаимосвязь по фактуре или форме. Обращайте внимание на цветовую гамму предметов и соотношение по масштабности.

Создать стильный интерьер можно и самостоятельно, поэтому мы спросили архитектора Руслана Кирничанского рассказать, где можно найти стильную мебель в Москве.

Руслан Кирничанский, архитектор:

— В Москве огромное количество салонов, куда стоит отправиться за стильными предметами интерьера, но начать такой вояж я рекомендую с шоу-рум Eilchholtz, поскольку сам всегда иду туда, когда мне требуется подобрать аксессуары для наполнения интерьера. Это голландская марка, которая следит за новинками моды дизайна, и у них всегда можно найти что-то интересное.

Первый раз я обратился в Eilchholtz, когда декорировал один телепроект. Там кроме декора я выбрал ещё и стильный торшер, который по форме напоминает штативное освещение киноплощадки. Эту квартиру с телепроекта я регулярно посещаю и знаю, что этот торшер стал лучшим элементом помещения.

Редакция согласна с мнением Руслана, поскольку шоу-рум демонстрирует не только большой выбор стильного декора и мебели, но и предлагает их по разумным ценам.

Для того чтобы сделать интерьер стильным, порой достаточно заменить диван или установить пару удобных кресел, которые в компании с торшером организуют место для общения, или наполнить интерьер декором, таким как настенные украшения и дизайнерские вазы.

Стиль ар-деко не теряет актуальности, это образец скромной роскоши и рациональности в оформлении пространства. Стильный интерьер немыслим без аксессуаров и новинок, и лучшее место для их выбора — это шоу-рум, где дизайнеры составляют композиции, из которых можно почерпнуть полезные идеи для своего собственного интерьера. Мы убеждены, что стильные вещи могут быть доступным, поэтому рекомендуем марку, в которой, на наш взгляд, самая разумная цена на мебель и аксессуары.

Редакция обратилась к руководителю и основателю студии дизайна интерьеров 1DESIGNPROJECT Ольге Филипповой , которая делится полезными советами в организации стильного интерьера.

Прислушайтесь к себе. В одном пространстве возникает ощущение комфорта и покоя, в другом — сосредоточенности и собранности, а в третьем в нас просыпается активность. Важно понять: какие ощущения вы хотите испытывать в этом интерьере?

Стильный интерьер — это образ и сценарий жизни, поэтому сделайте его функциональным. Важно продумать назначение каждого помещения, чтобы в дальнейшем спальня не превратилась в кабинет или гардеробную, а детская не напоминала склад игрушек. Стиль — это прежде всего содержание.

Вне зависимости от предпочтений не перегружайте пространство полным набором характеристик интерьерного стиля. Что хорошо для дворца, смотрится безвкусно и вычурно в небольшом коттедже. Стиль — это цитирование, поэтому посмотрите на примеры оформления помещения в симпатичной вам стилистике.

Мода быстротечна, и если сегодня актуален цвет индиго, то завтра он может быть заменён на другой цвет. Следуйте своему внутреннему восприятию и определите, действительно ли вам нравится эта кровать и вписывается она в вашу картину мира или просто взята из последнего модного журнала. Стиль всегда оригинален.

Не бойтесь сочетать разные материалы и фактуры. Натуральное дерево и глянцевая краска могут смотреться более выигрышно, чем то же дерево и натуральный камень.

Необычное оформление стены, эклектичное кресло или оригинальный торшер способны стать визуальным центром помещения, поэтому нужно помнить про акценты и правильно их расставлять.

Различные фактуры одного оттенка или, наоборот, одинаковые материалы гармоничных цветов объединяют пространство.

Необходимо продумать и естественное освещение, и искусственное. Иногда неудачный свет может испортить всю картину, а различные сценарии освещения меняют пространство и создают его настроение.

Декоративные элементы, вазы, диванные подушки, аксессуары и украшения, шторы — всё это дополняющие, но необходимые предметы стильного пространства. Правильный их выбор придаёт индивидуальность интерьеру и рассказывает о его хозяине.

Теперь вы прочитали всё о правилах организации стильного интерьера и даже знаете пару адресов, куда стоит заглянуть за качественной и при этом недорогой мебелью.

Читайте также:

Модное сочетание зелёного и золотого в интерьере

Интерьер в синем цвете: самый модный тренд сезона

Новое «лицо» интерьеров в стиле ар-деко: 17 роскошных фото