Акция на холодильник SMEG: при покупке — подарок!

Холодильник FAB28 — культовая и популярная модель компании SMEG, отмечающей в этом году семидесятилетие. По этому случаю была запущена специальная акция. Те, кто купят этот холодильник до 30 июня, получат в подарок чайник, тостер или соковыжималку. Можно будет выбрать именно тот предмет техники, которого не хватает в доме и который по стилю будет подходить создаваемому интерьеру кухни в «стиле 50-х».

Будет ещё много акций, следите за новостями!

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