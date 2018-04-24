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Fendi разработали дизайн кухонной мебели
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Fendi разработали дизайн кухонной мебели 

The Blueprint 2 часа назад
Фото: The Blueprint
К выставке Salone del Mobile 2018 в Милане креативный директор Fendi Карл Лагерфельд совместно с итальянской мебельной компанией Scic и архитектором Марко Костанци создали дизайн кухонной мебели. Коллекция получила название Fendicucine. Это минималистичные предметы в серой цветовой гамме, лишь маленькие детали — ручки шкафов и ящиков — брендированы логотипом Fendi. После выставки, на которой будут представлены оба кухонных гарнитура, их можно будет заказать в офисе Scic в Парме.
Ранее Dolce & Gabbana вместе с компанией Smeg выпустили серию дизайнерской бытовой техники для кухни.
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