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Подстанцию «скорой помощи» откроют в Некрасовке к концу года
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Подстанцию «скорой помощи» откроют в Некрасовке к концу года 

Префектура Юго-Восточного административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Подстанция скорой медицинской помощи на 20 машин, которую возводят в районе Некрасовка, корпус 514, должна быть открыта в конце текущего года.
— Строители завершили возведение здания, выполнено более половины фасадных работ, продолжается отделка и перекладка инженерных коммуникаций, — сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
На первом этаже разместятся помещения для хранения и мойки автомобилей, пост охраны, гардеробные, душевые, комнаты для оказания помощи амбулаторным больным и амбулаторного приема, помещения для сушки одежды и обуви, комната отдыха, служебные помещения. Второй этаж будет предназначен для бригад «скорой помощи» — там будут комнаты отдыха, приема пищи и личной гигиены. На третьем этаже обустроят складские и служебные помещения, зал для совещаний и комната психологической разгрузки. Также там появится учебно-методический класс, медицинский архив и комната персонала.
Подстанция будет работать круглосуточно и в режиме чрезвычайных ситуаций.
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