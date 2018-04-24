Подстанцию «скорой помощи» откроют в Некрасовке к концу года

Подстанция скорой медицинской помощи на 20 машин, которую возводят в районе Некрасовка, корпус 514, должна быть открыта в конце текущего года.

— Строители завершили возведение здания, выполнено более половины фасадных работ, продолжается отделка и перекладка инженерных коммуникаций, — сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

На первом этаже разместятся помещения для хранения и мойки автомобилей, пост охраны, гардеробные, душевые, комнаты для оказания помощи амбулаторным больным и амбулаторного приема, помещения для сушки одежды и обуви, комната отдыха, служебные помещения. Второй этаж будет предназначен для бригад «скорой помощи» — там будут комнаты отдыха, приема пищи и личной гигиены. На третьем этаже обустроят складские и служебные помещения, зал для совещаний и комната психологической разгрузки. Также там появится учебно-методический класс, медицинский архив и комната персонала.

Подстанция будет работать круглосуточно и в режиме чрезвычайных ситуаций.