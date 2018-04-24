Как оформить кухонный фартук: 20 ярких идей

О, сколько раз мы вспоминали эту деталь интерьера кухни и не устанем повторять, что выбрать правильный кухонный фартук порой важнее, чем… Просто поверьте, что это важно. Многие из нас не решаются на эксперименты по части оформления кухонного пространства, чаще всего отдавая предпочтение светлым («немарким») гарнитурам с вместительными ящиками и хорошей столешницей.

Статьи по теме Как обустроить уголок на кухне: 16 идей и подробная инструкция Как обустроить квартиру-студию с грамотно спланированной кухней

И первое время кухня кажется великолепной — светлой, сияющей и невероятно красивой. А потом проходит пара месяцев, и мы с ужасом осознаём, что нам на кухне скучно, серо и тоскливо. Что не так? Мало цвета и игры. Глаз привыкает, ему не за что зацепиться, взгляд размывается, и вот мы уже зеваем, без конца заваривая себе кофе и виня во всём погоду.

Статьи по теме Яркое решение для кухни: 20 вариантов использования плитки на фартуке 17 деревянных кухонных фартуков

А проблема на самом деле совершенно в ином. Мы призываем вас создавать яркие интерьеры, играть с формами и фактурами не потому, что на картинке это здорово выглядит — психика человека так устроена, что нам просто необходимо цветовое разнообразие.

Разумеется, можно привыкнуть и к зелёному дивану, и к разноцветным бумажным гирляндам, развешанным по стенам. Но если подойти к выбору акцентов с умом и расчётом, радовать они вас будут гораздо дольше, чем бежевые стены и белая мебель.

Статьи по теме Как и чем оформить кухонный фартук: практичные советы от дизайнера Стеклянный фартук на кухне: всё, что нужно об этом знать

Что же касается кухонного фартука, то благодаря своевременным технологиям и бурной фантазии дизайнеров вы можете рассчитывать на воплощение самых смелых фантазий.

Плитка из разноцветного стекла, стали, керамики, древесины, натурального камня самых удивительных форм и размеров. Теперь есть только одна проблема — на чём остановиться и как удержаться, чтобы не менять кухонный фартук каждые полгода.

Читайте также:

Скандинавский стиль: 20 белых кухонь и советы по их комплектации

Почему стало модно объединять кухню с гостиной и как это сделать

Голубая кухня, которая понравится всем