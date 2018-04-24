Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей

1. Поставьте две раковины

Мы крайне редко видим в российской реальности этот прием, но даже не задумываемся, насколько он удобен. Когда в квартире живут от двух человек, которым одновременно нужно собираться утром на работу или в школу или вечером пользоваться ванной, вторая раковина может стать настоящим спасением.

Фото: Instagram u.kvartira

2. Организуйте домашнюю прачечную

Владельцы совмещенного санузла могут разместить в нем полноценную домашнюю «прачечную» — достаточно в подходящий угол поставить стиральную машину, и сверху — сушильную. В магазинах вы сможете найти негабаритную технику, и стирать вещи на кухне или в коридоре больше не придется.

Фото: Instagram variatika

3. Используйте ниши в стенах для хранения и декора

Применяйте ниши в свою пользу: для хранения, размещения декора или необходимых мелочей. Если подходящей ниши в стене не нашлось, при желании ее нетрудно сделать из гипсокартона.

Фото: Instagram virussia84

4. Берите максимум от недостатков планировки

Если планировка в совмещенном санузле неправильной формы и есть скошенные углы, не оставляйте их неиспользованными. Там можно поставить унитаз или разместить небольшой узкий стеллаж для полезного хранения.

Фото: Instagram klimina.design

5. Сделайте скрытый водонагреватель

Водонагреватели в наших реалиях — это полезная техника. Достаточно вспомнить о периодических сезонных отключениях горячей воды. И если молодая семейная пара может отнестись к этому с юмором и спокойствием, то семьям с маленькими детьми приходится сложнее.

Ставить водонагреватель нужно в непосредственной близости к стояку воды — в ванной или туалете. В совмещенном санузле есть возможность сделать это скрытым способом — «зашить» подходящую нишу или закрыть дверцами. В маленьких пространствах раздельных ванных и туалетов такой нависающий шкаф выглядит габаритно и портит интерьер.

Дизайн: MAGENTLE

6. Добавьте яркие акценты

Мы привыкли, что в ванной чаще всего главенствуют пастельные тона, и тому есть объяснение: в ограниченном пространстве всегда нужно больше света, а светлые оттенки создают ощущение визуальной чистоты, что очень важно для ванной и туалета. Однако пастельные цвета надоедают. Позвольте себе яркие акценты: в мебельных фасадах, декоре или текстиле и, может быть, даже в отделке. Акцентная стена над ванной или в душевом углу станет изюминкой интерьера.

Фото: Instagram dom_tvoej_mechty

7. Купите большие корзины

Большие тканевые и плетеные корзины — атрибуты тех самых санузлов «с обложки». И если в маленьких раздельных помещениях вы вряд ли можете себе их позволить, то в совмещенном санузле им самое место.

Фото: Instagram astudiyamoldova

8. Позаботьтесь о разных сценариях освещения

Не нужно недооценивать свет. Даже в санузле разные сценарии освещения способны добавить уюта и стиля интерьеру. Какие варианты вам лучше предусмотреть? Во-первых, общее освещение. Лучше встроенные споты, чтобы не утяжелять потолок. Во-вторых, направленный свет над раковиной.

Фото: Instagram codecor_spb 9. Установите ванну

С появлением на рынке душевых боксов в 2000-х годах многие в целях экономии пространства стали заменять ими полноценные ванны. В совмещенном санузле можно уместить угловую ванну или прямую стандартных размеров и пользоваться всеми преимуществами, которая она дает. А если вам не нравятся старомодные шторки для ванн, их можно заменить стеклянным или пластиковым «экраном», который спасет пол и соседние стены от брызг. В больших ванных комнатах (от 10 квадратных метров) в коттеджах можно позволить себе отдельностоящую ванну.

Фото: Instagram 108_metrov