Большая семикомнатная квартира со свежим футуристическим ремонтом 

Нам нечасто удаётся назвать проект российских авторов необычным или запоминающимся. Но делать это всегда приятно. Сегодня мы покажем именно такой оригинальный, необычный проект, наполненный плавными линиями, лишённый углов и залитый солнечным светом.
Людмила Коковашина, дизайнер интерьера
Основатель и ведущий дизайнер студии «Лаборатория дизайна», номинант премии Interia Awards, член Союза дизайнеров России.
Обучалась у лучших международных дизайнеров Московской школы дизайна, имеет много грамот и дипломов в области дизайна интерьера.
Interio-lab.ru Алина Юсупова, дизайнер студии «Лаборатория дизайна»
Номинант премии Iteria Awards в совместном проекте с Людмилой Коковашиной, окончила Академию имени Штиглица.
Interio-lab.ru — Планировка квартиры получилась исключительно индивидуальной. Интерьер выполнен в футуристичном стиле, где плавные линии и замысловатые формы предметов интерьера как бы сливаются со стенами и полом. Всё в пространстве — единое целое, включая концептуальное освещение.
Огромные окна во всю стену открывают чудесный вид на реку Неву и исторический центр Петербурга. В большинстве комнат основным источником света стали именно они, поэтому чтобы подчеркнуть естественное освещение, был выбран белый цвет отделки и мебели из-за его высоких отражающих свойств. Так, каждый день в квартире разное настроение — по погоде за окном.
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Единственное исключение составили детские комнаты, где дизайнеры добавили ярких цветов в интерьер.
Однако не стоит забывать, что квартира находится в Санкт-Петербурге — городе дождей. На случай серости за окном в квартире предусмотрено множество точек скрытого света, которые спрятаны в нишах, потолках и карнизах замысловатых форм. Сложные изгибы предметов интерьера и светильников изготовлены по замыслу и проекту наших дизайнеров строителями и фирмами-производителями.
Например, остров на кухне выполнен мастерами из компании «Мир камня» по нашим чертежам.
В гостиной предусмотрены две рабочие зоны: мужская и женская. Получилось два импровизированных кабинета, отделённых от основного пространства стеклянными раздвижными перегородками, которые при желании можно задвинуть в стену.
Столы изготовлены из искусственного камня кориана, с помощью которого удалось добиться таких бионических форм. Белый диван в гостиной — это концептуальный шедевр фабрики De Sede. Передвижные спинки дивана, передвигающиеся по периметру, позволяют занимать удобное положение для обзора в гостиной.
Очень удачно вписались в интерьер картины Расиха Ахметвалиева — известного художника.
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С первого взгляда может показаться, что во всём доме нет ни единой занавески на окнах, но на самом деле шторы предусмотрены — чтобы не нарушать концепцию простора и света, они скрыты в потолочных нишах и их можно использовать по желанию.
Один из интересных объектов в проекте — это стекло с рисунком, выполняющее роль перегородки (с чёрными разводами из гостевого санузла в прихожую) и декоративного элемента.
Хозяйский санузел находится прямо за спальней, из которой открывается великолепная панорама на город, поэтому было решено в ванной поставить радиусную (по форме кровати) прозрачную перегородку, через которую можно наслаждаться видом, принимая ванну. При желании перегородку можно закрыть шторой, управляемой с пульта, и включить телевизор, встроенный в стену под стеклом.
Обоев в проекте нет: все стены отделаны декоративной штукатуркой. Чтобы не нарушать ощущение единства пространства, было принято решение везде сделать наливные полы.
Этот объект номинировался на премию Interia Awards.
Список компаний:
штукатурка (чёрный санузел, спальня, ванная) — «ВИП Декор групп»;
стеклянные перегородки — «Гласс дизайн»;
стеклянные перегородки с рисунком — «Богема»;
текстиль — «Катрис»;
диван в гостиной — De Sede;
остальная мебель в гостиной, столы в кабинетах и фигурное освещение созданы по чертежам дизайнеров. На заказ выполнен и остров в кухне. Для производства столов использовался Corian®, для формирования скрытого освещения и некоторой мебели использовался стеклопластик;
в изготовлении нестандартной мебели участвовала компания «Росси»;
поставка искусственного камня — «Мир камня».
Фотографы проекта: Антон Миллер и Пётр Лебедев. Текст предоставлен Анной Коковашиной.
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