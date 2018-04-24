Декор из бумаги: 14 простых, бюджетных и ярких вариантов для интерьера

1. 3D-фигура

Не самая простая, но, пожалуй, самая яркая идея бумажного декора — создание трехмерных фигур. Существует немало онлайн-магазинов, продающих готовые наборы для склеивания, однако вы также можете найти в интернете схему и смастерить такую стильную дизайнерскую деталь самостоятельно.

Фото: Instagram polygonal_paper

Чаще всего такие 3D-элементы используют как настенный декор, но вполне можно украсить необычной полигональной фигурой полку, стеллаж или комод.

Фото: Instagram poligon_paper_craft

Или, скажем, поместить ее в раму.

Фото: Instagram invent_3d_laser

2. Бумажные цветы в вазе

Искусственные цветы, безуспешно пытающиеся имитировать настоящие, уже практически не используются в декоре жилых интерьеров. Но это вовсе не касается бумажного варианта: такое украшение может стать интересной, ироничной изюминкой вашего дома. Кроме того, создать эти цветы самостоятельно не составит труда.

Фото: Instagram so.lo.ma 3. Бумажное панно

Необязательно ставить бумажные цветы в вазу — можно смастерить из них необычное настенное панно.

Фото: Instagram everlasting.blooms.tx А можно обратиться и к другим идеям для создания подобного панно: например, разместить на нем рой бабочек.

Фото: Instagram paper_miracle_

4. Объемная настенная аппликация

Объемная настенная аппликация — еще один необычный способ украсить интерьер бумажным декором. Красиво смотрится сочетание крупных и мелких элементов в такой композиции, самые популярные сюжеты — цветочные, растительные и абстрактные.

Фото: Instagram paperpanels

Такой бумажный декор будет особенно здорово смотреться в интерьере детской комнаты; можно даже привлечь самых юных малышей к его созданию.

Фото: Instagram paperdecor_pd 5. Вдохновляющий постер

Идея бумажного декора для тех, кто не слишком любит мастерить что-либо своими руками, но желает быстро и недорого внести в интерьер изюминку, — вдохновляющий постер с собственноручно написанной фразой.

Фото: Instagram lanvertdudecor

6. Салфетки под приборы

Еще одна простая и эффектная идея рукотворного декора из бумаги — салфетки под приборы. Пригодится для временного декора: например, по случаю праздника или семейного торжества.

Фото: Instagram paper_homedecor

7. Панно в технике квиллинг

Для тех, кому нравится создавать красоту собственными руками, есть идея посложнее: бумажное панно в технике квиллинг. Прием также известен как бумагокручение и представляет собой изготовление композиций из скрученных длинных и узких полосок бумаги.

Фото: Instagram 1kagit1hikaye

8. Имитация фитопанно

Разновидность объемных бумажных композиций — имитация фитопанно. Украшение интерьера настенными панелями с живыми растениями или мхами — стильный и актуальный тренд. Если у вас нет времени и желания ухаживать за ними или же вы не хотите тратиться (поскольку это далеко не самое дешевое удовольствие), обратите внимание на вариант из бумаги.

Конечно, его нельзя назвать полноценной заменой фитодекору, зато такое панно точно станет необычным и ярким элементом вашего интерьера.

Фото: Instagram eileen_handmade

9. Гирлянда

Одна из простейших идей бумажного декора — гирлянда. Можно выбрать максимально лаконичный вариант — из звездочек, кружочков, листиков или цветочных элементов.

Фото: Instagram _best_memory

А можно разместить на бумажной гирлянде вдохновляющую фразу, девиз или, скажем, имя вашего малыша (если гирлянда предназначена для детской).

Фото: Instagram maniokowa

10. Бумажные часы

Фигурный бумажный циферблат — отличная бюджетная идея для создания яркого элемента декора. Кстати, таким же образом можно дать новую жизнь старым часам (воспользовавшись их механизмом).

Фото: Instagram katiekingdesign

11. Панно из бумажных трубочек

Если у вас не хватает терпения на создание панно в технике квиллинг, можно упростить задачу и смастерить декоративный элемент из бумажных трубочек. Использовать можно не только листы бумаги, но и страницы газет, журналов, старых ненужных книг.

Фото: Instagram paper_rays

12. Бумажный абажур

Можно пойти еще дальше — и смастерить из бумаги абажур. Обратите внимание, что использовать его можно только с лампочками, которые не нагреваются: прекрасно подойдут светодиодные лампочки, а вот лампы накаливания использовать не стоит.

Фото: Instagram ecogamishop

13. Бумажные кашпо

Модный тренд, пришедший к нам из скандинавского дизайна, — бумажные кашпо. Стильно, недорого, быстро и, согласитесь, весьма креативно.

Фото: Instagram einschweizergarten

14. Кольца для салфеток

Еще одна прекрасная идея для временного декора — бумажные кольца для салфеток. Таким образом можно оживить сервировку стола к празднику, затратив при этом совсем мало времени, сил и средств.

Фото: Instagram shikmabenmelech