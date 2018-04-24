Трудно поверить, что внутри этих контейнеров может быть так красиво! 

Сложно догадаться, но внутри этих контейнеров находится просторный и уютный дом в модном минималистическом оформлении! Казалось бы, ничего особенно, просто три контейнера стоят в ряд Но если открыть их двери…
…то можно обнаружить целый дом, спрятавшийся внутри!
И в нем даже очень просторно
Здесь есть кухня, душ, уютная гостиная и печка, обогревающая помещение в холода
Туалет, скорее всего, расположен на улице
Большие окна делают комнату светлой и визуально расширяют пространство
Интерьер этого необычного дома выполнен в минималистическом стиле. И в нем используются преимущественно натуральные материалы, что еще сильнее приближает «хижину в лесу» к природе.
Дом, конечно, на любителя, но он выглядит довольно необычно и свежо. По крайней мере, такого классного обустройства контейнеров я еще не видела!