Трудно поверить, что внутри этих контейнеров может быть так красиво!

Сложно догадаться, но внутри этих контейнеров находится просторный и уютный дом в модном минималистическом оформлении! Казалось бы, ничего особенно, просто три контейнера стоят в ряд Но если открыть их двери…

…то можно обнаружить целый дом, спрятавшийся внутри!

И в нем даже очень просторно

Здесь есть кухня, душ, уютная гостиная и печка, обогревающая помещение в холода

Туалет, скорее всего, расположен на улице

Большие окна делают комнату светлой и визуально расширяют пространство

Интерьер этого необычного дома выполнен в минималистическом стиле. И в нем используются преимущественно натуральные материалы, что еще сильнее приближает «хижину в лесу» к природе.

Дом, конечно, на любителя, но он выглядит довольно необычно и свежо. По крайней мере, такого классного обустройства контейнеров я еще не видела!