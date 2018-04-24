Ещё
Трудно поверить, что внутри этих контейнеров может быть так красиво!
Далее:
Читайте также:
Ещё

Трудно поверить, что внутри этих контейнеров может быть так красиво! 

Карельские вести 35 минут назад
Фото: Карельские вести
Сложно догадаться, но внутри этих контейнеров находится просторный и уютный дом в модном минималистическом оформлении! Казалось бы, ничего особенно, просто три контейнера стоят в ряд Но если открыть их двери…
…то можно обнаружить целый дом, спрятавшийся внутри!
И в нем даже очень просторно
Здесь есть кухня, душ, уютная гостиная и печка, обогревающая помещение в холода
Туалет, скорее всего, расположен на улице
Большие окна делают комнату светлой и визуально расширяют пространство
Интерьер этого необычного дома выполнен в минималистическом стиле. И в нем используются преимущественно натуральные материалы, что еще сильнее приближает «хижину в лесу» к природе.
Дом, конечно, на любителя, но он выглядит довольно необычно и свежо. По крайней мере, такого классного обустройства контейнеров я еще не видела!
Карельские вести: последние новости
Жильцы вызвали полицию, почуяв странный запах из комнаты соседа До и после: 8 идей по обустройству балкона к весенне-летнему сезону Как контролировать ремонтную бригаду, если вы обычный человек
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
9 признаков нищеты, которые выдают вас с головой135
Боня пожаловалась на «черную полосу» в жизни5
7 женских фантазий о сексе4
Что стало с королевой красоты после атаки кислотой96
Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь15
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:24
Парень признался в любви на «Тотальном диктанте»
Любовь
03:25
Настя Каменских полностью разделась для фото
Звёзды
03:57
Видео-тест: какими будут ваши дети
Дети
04:03
Селфи раскроет ваши тайны
Психология
05:03
Мифы, в которые пора перестать верить
Психология
10:22
Кухонные гаджеты, которые хотят все
Дом и сад
00:15
Боня пожаловалась на «черную полосу» в жизни
Звёзды
10:11
Как выглядят крутые секретные комнаты и мебель-трансформер
Дом и сад
01:36
Кейт Миддлтон родила еще одного сына
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение