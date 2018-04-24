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В интернете появилось фото формы «Арсенала» на сезон 2018/2019
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В интернете появилось фото формы «Арсенала» на сезон 2018/2019 

Soccer News 51 минуту назад
Фото: Soccer News
Если домашний комплект экипировки «канониров» выполнен в традиционном красном цвете, то гостевой получил новый оттенок:
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