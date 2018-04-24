«Дом Гарри Поттера» в Миннесоте выставлен на продажу за $2,9 млн

Трехспальный особняк был построен в 1911 году. Нынешний владелец провел семь лет, превращая в собственность в замок, описанный на страницах книги-бестселлера. Хотя никаких прямых отсылок к Гарри Поттеру нет. На 420 кв.м площади больше всего о «сказочной» принадлежности напоминает обеденная зона с люстрами, как в Большом Зале, сообщает The Sun.

Кухня и столовая имеют выход в просторную гостиную с большим каменным камином. Также внутри есть три ванные комнаты и терраса на крыше с местом для отдыха и видом на городской пейзаж. Внешне дом декорирован с помощью аркообразных деревянных дверей и витражей.

Дом находится всего в нескольких шагах от US Bank Stadium. На территории особняка также есть внутренний двор с растущим в центре деревом.

Кстати, в США продается дом в духе «Властелина колец» за $175 000.