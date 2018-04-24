Ещё
«Дом Гарри Поттера» в Миннесоте выставлен на продажу за $2,9 млн
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Дом Гарри Поттера» в Миннесоте выставлен на продажу за $2,9 млн 

Prian.ru 4 часа назад
Фото: Prian.ru
Трехспальный особняк был построен в 1911 году. Нынешний владелец провел семь лет, превращая в собственность в замок, описанный на страницах книги-бестселлера. Хотя никаких прямых отсылок к Гарри Поттеру нет. На 420 кв.м площади больше всего о «сказочной» принадлежности напоминает обеденная зона с люстрами, как в Большом Зале, сообщает The Sun.
Кухня и столовая имеют выход в просторную гостиную с большим каменным камином. Также внутри есть три ванные комнаты и терраса на крыше с местом для отдыха и видом на городской пейзаж. Внешне дом декорирован с помощью аркообразных деревянных дверей и витражей.
Дом находится всего в нескольких шагах от US Bank Stadium. На территории особняка также есть внутренний двор с растущим в центре деревом.
Кстати, в США продается дом в духе «Властелина колец» за $175 000.
Prian.ru: последние новости
Мишель Пфайффер продает дом в Сан-Франциско за $29,5 млн Особняк Аль Капоне в Майами-Бич выставлен на продажу за $14,9 млн В Мельбурне продается «умный» дом со скрытым бассейном
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Орлова показала архивное фото с Жанной Фриске2
9 признаков нищеты, которые выдают вас с головой184
Анфиса Чехова снялась топлес на острове Бали7
Боня пожаловалась на «черную полосу» в жизни18
Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь17
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:00
Бузова получила в подарок вещи для ее малыша
Звёзды
01:01
Орлова показала архивное фото с Жанной Фриске
Звёзды
01:24
Парень признался в любви на «Тотальном диктанте»
Любовь
03:25
Настя Каменских полностью разделась для фото
Звёзды
04:02
Опасные сладости, от которых надо держаться подальше
Еда
04:57
Как нас обманывают рекламщики
Психология
03:57
Видео-тест: какими будут ваши дети
Дети
00:59
Шнуров: откровения о жене и сексе
Звёзды
04:03
Селфи раскроет ваши тайны
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение