Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как нас обманывают в магазинах 

Рамблер 28 минут назад
Фото: depositphotos.com
Вы когда-нибудь задумывались, зачем нужна реклама? Конечно же, это способ заставить нас что-то купить, зачастую не очень нужное. Маркетологи постоянно придумывают новые уловки, чтобы покупатель не ушел из магазина без покупки. Но если вы не хотите тратить деньги впустую, то изучите хитрые приемы, которые используют рекламщики. В следующий раз вы точно не попадете впросак!
1. Маркетологи знают, что основную часть покупок делают дамы. Именно поэтому многие одинаковые предметы стоят по-разному в зависимости от того, кому они адресованы. Вспомните, сколько стоит в магазине бритвенный станок для мужчин и женщин, и убедитесь, что прием работает!
2. Многие бренды выбирают одушевленный символ. Это может быть милое животное или оживший предмет. Это удачный ход, ведь привязаться душой к зверьку проще, чем к непонятной эмблеме.
3. Еще один трюк, которым постоянно пользуются производители, призван избавить нас от дискомфорта от повышения цены. Они просто уменьшают количество продукта, оставляю цену прежней. Покупатели почти никогда этого не замечают, а производители получают колоссальные прибыли.
Женский форум7
Дом и сад
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Продукты, которые мы зря считаем диетическими
Модель, похожая на Шейк и Ратаковски, покорила Сеть27
7 главных ошибок при уходе за волосами
Разводы, разрушившие жизнь звезд
5 необычных способов предложить мужчине жениться
Видео
Разводы, разрушившие жизнь звезд
Звёзды
В Сети рассекретили возлюбленного Натальи Рудовой
Звёзды
Названа польза шашлыка в борьбе с раком
Здоровье
Человеческое тело снова удивило ученых
Здоровье
Самые необычные дети планеты
Дети
Продукты с опасным составом
Еда
Толкалина показала фигуру в купальнике
Звёзды
Что будет, если отказаться от хлеба
Еда
Секреты бодибилдерш, которые они не раскрывают
Здоровье
Продукты, приближающие старость
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение