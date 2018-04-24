Дизайн офиса: позитивный интерьер в мрачных тонах

Сегодня мы в очередной раз публикуем работу одного из студентов Современной школы дизайна. Этот проект офисного пространства вдохновлён морскими путешествиями. Вот что автор рассказала нам о процессе его создания.

Елена Аврамишина, студентка СШД:

— С детства я профессионально занималась спортивными бальными танцами, но по определённым причинам мне пришлось оставить спорт.

Первое образование я получила экономическое, хотя меня всегда привлекала именно творческая деятельность.

Обустройство нового дома позволило реализовать мои творческие порывы.

Я начала увлекаться программами 3D-визуализации, что и натолкнуло меня на мысль пойти учиться на дизайнера интерьеров профессионально.

Мне захотелось делиться знаниями и помогать людям в создании гармоничных, комфортных и запоминающихся интерьеров.

Моё обучение началось с нуля. Мы учились рисовать, понимать законы перспективы, глубже познавать историю стилей, чувствовать цвет и понимать построение композиции. Перед студентами в процессе обучения стояли разные задачи. Одна из них — создание интерьера офисного помещения. Идею реализации нужно было придумать самим, от начала и до конца.

Когда я думала об основной идее проекта, меня не покидало желание передать чувство свободы. Именно это состояние для меня ассоциируется с путешествием по водным просторам. Так и появилась вымышленная компания по продажам яхт и катеров.

Задача была создать интерьер, соответствующий деятельности компании, при этом сделать его ненавязчивым и деловым. Я разработала концепцию, включающую построение пластики, подбор материалов и колористические решения.

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Пластика помещения была спланирована таким образом, чтобы подчеркнуть неправильную форму имеющегося помещения и сохранить максимум естественного освещения во всём пространстве за счёт стеклянных перегородок.

Проработаны и характерные черты деятельности компании, то, без чего не обходится морской отдых и путешествия.

Остекление перегородок в большей степени полупрозрачное, так как отделяет кабинеты и рабочие зоны от ресепшена, тем самым создаёт более комфортное изолированное пространство. Дверные проёмы частично прозрачные. Этот приём выбран для того, чтобы добавить помещению воздушности.

В проекте использовались натуральные материалы, схожие с теми, которые применяют для отделки яхт. В основном это дерево, кожа, натуральная ткань.

Колористическое решение проекта вдохновлено палитрой натуральных оттенков древесины. Белый цвет и несколько других светлых оттенков я использовала для создания воздушности, ощущения свободы. Я хотела передать аллегорию с парусами. Синий цвет использовался для привнесения морских мотивов. Я не хотела перегружать интерьер навязчивыми ассоциациями. Единственный элемент, который сразу выдаёт тематику помещения, это ресепшен, который выполнен в виде передней части лодки.

Планировка помещения организована таким образом, чтобы центром композиции стал ресепшен и зона ожидания, за ними размещён кабинет директора с переговорной зоной. Эта часть помещения имеет много окон, свет от которых в остальную часть пространства пропускают стеклянные перегородки.

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Справа от ресепшена находится кабинет бухгалтера. Далее — рабочая зона менеджеров отдела закупок. Слева от ресепшена — ещё одна рабочая зона отдела продаж, далее кухня. При входе, справа от двери, — гардеробная и санузел. В двух рабочих зонах для расширения пространства был проведён демонтаж балконного проёма. Основное освещение — встроенное потолочное, оно распределено по всей площади.

В кабинете директора установлены две люстры, одна — в рабочей зоне, другая — в переговорной. Люстры расположены и над столами сотрудников компании. В нише подвесного потолка над ресепшеном установлена светодиодная лента, по контуру повторяющая его форму.

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