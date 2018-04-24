Темные стены, рептилии и эффектный барельеф: интерьер квартиры с эксцентричным характером

Квартира с эффектным и запоминающимся интерьером создана по проекту известного московского архитектора Бориса Валкина. Автор проекта по достоинству оценил панорамный вид, открывающийся из окон — пейзаж, достойный кисти Шишкина, он заключил в каменное обрамление, как картину в багет. Мягкий солнечный свет, просвечивающий через кроны деревьев и свободно проникающий в квартиру, привносит в интерьер ощущение тепла, спокойствия и умиротворения.

Безусловной доминантой интерьера является барельеф с изображением головы Медузы Горгоны, привлекающий к себе внимание гипнотической красотой образа. Подобно Персею, который смог победить Медузу, глядя на ее отражение в полированном щите, в интерьере квартиры можно любоваться барельефом, многократно отраженным в глянцевых и полированных поверхностях.

Эффектная декоративная композиция, выполненная скульптором Олегом Цхурбаевым, украшает главную планировочную ось, вдоль которой размещены большой телевизор, кухня-столовая, кабинет и зона отдыха, организованная на месте присоединенной лоджии. Центральная ось подчеркнута потолочными орнаментами из переплетенных змей. Начиная от входной двери, украшенной большой ручкой в форме змеи, змееподобные формы и образы встречаются еще не раз. Например, отделка стен натуральной кожей с выделкой «под серого крокодила» вносит не только тактильное и фактурное разнообразие, но и поддерживает изобразительную тему интерьера.

Стена из зеленоватого стекла, уложенного полосами со сколотыми торцами — еще один яркий и зрелищный элемент гостиной. Ряд горизонтальных швов образуют глубокую фактуру с множественными отражениями и россыпью бликов. За стеклом находится матричная структура из светодиодных точек, отражающихся в стеклянном потолке черного цвета.

Под стать этой необычной квартире кухня итальянской фабрики SHIС. Взяв за основу серийную модель, архитектор создал кухню, идеально подходящую для интерьера и отвечающую всем запросам владельцев. Фартук из полудрагоценного агата в сочетании с черной зеркальной поверхностью кухонной мебели сияет ярким цветным пятном на сером фоне. Стена из агата под матовым сланцем (в гостиной), подсвеченная светодиодами и открытым огнем камина, выполняет ту же функцию.