Идеальная трёхкомнатная квартира в модных тонах

Над интерьером этой квартиры декоратору Татьяне Алёниной пришлось провести большую работу: помимо дизайнерских и декораторских решений, потребовались серьёзные вмешательства в планировку и работа над ошибками архитекторов новостройки. Зато взаимодействие с заказчицей — успешной бизнес-леди, по совместительству замечательной матерью и просто открытым и позитивным человеком — принесло исключительно положительные эмоции.

Татьяна Алёнина, дизайнер-декоратор

Татьяна — дизайнер и декоратор, член Объединения декораторов интерьеров (ОДИ). Посвятив 12 лет моде, в 2005 году окончила школу «Детали» и открыла собственное дизайн-бюро. Стажировалась в школе KLC в Лондоне. Считает, что личность заказчика должна продолжаться в цветовой гамме и тактильных ощущениях будущего интерьера, поэтому работу над каждым проектом начинает с составления колористической схемы и подбора текстиля. В работе отдаёт предпочтение натуральным материалам и природной цветовой гамме.

www.alenina.ru Планировка

У заказчицы есть сын, поэтому главным пожеланием было спланировать квартиру так, чтобы у каждого было своё автономное пространство. Так, у хозяйки появилась собственная приватная зона, состоящая из спальни, вместительной гардеробной, ванной комнаты и кабинета, обустроенного на балконе. Своё личное пространство получил и подрастающий мужчина: для него выделили детскую с небольшой, но полноценной гардеробной. Третья часть квартиры отдана под общественную зону: кухню, столовую и гостиную.

Татьяна Алёнина, дизайнер:

— Для меня хорошая планировка составляет 70% успеха проекта, ведь правильные архитектурные решения рождают красивый дизайн. В этом проекте изначальная бетонная коробка, которая нам досталась, была неправильной формы, с волнообразной стеной с одной стороны и четырьмя опорными колоннами в центре гостиной. Эту «глубокую архитектурную мысль» проектировщика дома пришлось исправлять в первую очередь, и мы с задачей справились.

Концепция

При общении с заказчицей Татьяна в первую очередь выявила её стилистические и цветовые предпочтения: современный функциональный интерьер с прямыми линиями и лаконичными формами, выполненный в сдержанной гамме, но с яркими элементами. Для фона выбрали светлую серо-оливково-песочную палитру, а в качестве акцентов хозяйка квартиры хотела видеть свои любимые цвета, которые она часто применяет и в одежде, и в макияже: фиолетовый и тёмный винный оттенок. Решили использовать только качественные экологичные материалы и приятные на ощупь натуральные ткани.

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Прихожая

Довольно просторная прихожая оформлена в светлых и тёплых тонах: оливково-серые стены гармонично сочетаются с фактурой дерева и рыжевато-коричневой кожей. Слева от входной двери размещено сделанное на заказ в столярной мастерской большое зеркало и консоль с симметрично расположенными лампами Porta Romana, а также небольшой кожаный диванчик от Marie’s Corner с декоративными подушками тёмно-фиолетового цвета. Справа находится вместительный шкаф для верхней одежды и обуви.

Кухня-столовая

Для кухонной зоны дизайнер выбрала сделанный на заказ гарнитур с комбинированными поверхностям. Так, фасады верхних шкафчиков покрыты глянцевым лаком красивого фиолетового оттенка, а для нижних использован светлый шпон дуба. Фартук и рабочая поверхность оформлены как единое целое: отделаны кварцем, раковина с краном подобраны им в цвет, встроенная варочная панель не бросается в глаза.

От гостиной зона столовой визуально отделена двумя колоннами, обшитыми красивыми шпонированными панелями. Обеденный стол сделан в столярной мастерской на заказ, стулья глубокого фиолетового цвета с обивкой из льна нашли у Marie’s Corner. Общая цветовая гамма кухни-столовой продолжается и в деталях: цветах, светильниках и даже посуде.

Гостиная

Гостиная состоит из мягкой группы с функциональным журнальным столиком в центре и большого стеллажа с ТВ-зоной вдоль стены. Колонны у окна также обшили панелями, выровняли и оснастили открытыми полками для хранения мелочей и красивых арт-объектов.

Особое внимание в гостиной уделено декору. Для текстиля использованы роскошные натуральные ткани от Holland & Sherry: шёлковый бархат, лён и хлопок с современным рисунком. Поскольку хозяйка квартиры занимается флористикой, то в гостиной много как готовых цветочных композиций, созданных специально для этого проекта Ларисой Кравченковой из флористического бюро Grass, так и просто красивых ваз. Дополняют интерьер небольшие скульптуры и другие арт-объекты.

Спальня хозяйки

Спальня мамы — совершенно особое место, маленький женский мир, в котором можно уединиться, восстановить силы и просто отдохнуть. Цветовая гамма получилась сложная: бежево-горчичные оттенки в качестве основы и глубокие фиолетовые и брусничные акценты. Все ткани натуральные, очень качественные и тактильно приятные: шерстяные портьеры от Holland & Sherry, шёлковое покрывало, обтянутое хлопком изголовье и подушки из кашемира и бархата.

Архитектурную особенность квартиры — волнистую стену — в этой комнате Татьяна решила не прятать, а подчеркнуть формой изголовья, круглыми прикроватными столиками из белой кожи и двумя симметричными ширмами, обитыми шерстью. А вот колонну, наоборот, замаскировали, сделав частью композиции из двух стеллажей для книг и белого фальшкамина. Над ним повесили картину, которую специально для этого проекта написала художница Ольга Абрамова

Лоджию, примыкающую к спальне, Татьяна превратила в небольшой, но удобный кабинет, поскольку иногда заказчице нужно поработать дома. Стены выкрасили в светло-серый цвет, обычные пластиковые окна заменили на деревянные и повесили на них льняные римские шторы.

Ванная хозяйки

Ванная комната в «женской» зоне выполнена в нежных тёплых оттенках и продумана до мелочей — дизайнер сама подбирала все аксессуары вплоть до мыльницы. Для отделки стен использовали глянцевую бежевую плитку, тумбу под раковину и зеркало изготовили на заказ по эскизам Татьяны. Для хранения полотенец и полезных мелочей справа от раковины предусмотрен вместительный шкаф.

Детская комната

Комната сына оформлена в оливково-серой гамме со сдержанными локальными акцентами. Стены выкрасили в разбелённый оливковый оттенок, а для текстиля выбрали коричневый, всё тот же оливковый и бежевый цвета. Все ткани, как и в других помещениях, натуральные: для обивки стула, дивана и абажура светильника использован лён, для портьер и декоративных подушек — хлопок, шерсть и бархат, всё от Holland & Sherry.

В комнате предусмотрено много систем хранения: на балконе обустроено место для спортивного инвентаря, по обе стороны от двери — книжные шкафы, а в большом письменном столе длиной 2 м выделено несколько вместительных ящиков для школьных принадлежностей. Чтобы не загромождать площадь в 14 квадратов, вместо полноценной кровати на роль спального места выбрали раскладной диван от Meridiani. К комнате сына примыкает полноценная гардеробная, отвечающая всем нуждам хозяина: в ней организована ещё одна система для хранения спортивных принадлежностей, а также формы, кроссовок и прочих атрибутов активного образа жизни.

Особое внимание при оформлении детской Татьяна уделила освещению, не только продумав разные сценарии света, но и подобрав интересные светильники от голландского бренда Moooi: люстру в форме паука и торшер-шар, словно окутанный паутиной. Бра с льняными абажурами приобрели у Stephane Davidts.

Санузел

Небольшой гостевой санузел площадью 4,3 кв. м Татьяна также оформила в сдержанной и благородной цветовой гамме с доминирующим серым цветом. Для отделки выбрали английскую краску на водной основе от Farrow & Balls и серый керамогранит.

Татьяна Алёнина, дизайнер:

— Несмотря на сложность в виде странной и неудобной архитектуры самого дома, этот проект был сделан на одном дыхании: было много вдохновения и радости от общения, много доверия и теплоты, а главное — все пожелания заказчицы удалось воплотить в жизнь. С ней мы дружим и общаемся до сих пор и реализовали уже не один совместный проект.

В этом интерьере были использованы

Прихожая:

диван — Marie’s Corner (Бельгия);

консоль и зеркало сделаны на заказ по эскизам дизайнера;

лампы — Porta Romana (Великобритания);

краска — Farrow & Ball (Великобритания);

керамогранит на полу — RIM.ru (Россия).

Кухня-столовая:

кухонный гарнитур и обеденный стол сделаны на заказ по эскизам дизайнера;

обеденные стулья — Marie’s Corner (Бельгия);

ткань для штор — Holland & Sherry (Великобритания);

светильник над столом, торшеры и технический свет — Stephane Davidts (Бельгия);

краска — Farrow & Ball (Великобритания);

напольное покрытие — «Золотой лес» (Россия), массив дуба.

Гостиная:

диваны и пуфы — Marie’s Corner (Бельгия);

журнальный столик и панели для облицовки колонн сделаны на заказ по эскизам дизайнера;

люстра — Stephane Davidts (Бельгия);

ткани — Holland & Sherry (Великобритания);

поднос — Flamant (Бельгия);

краска — Farrow & Ball (Великобритания);

напольное покрытие — «Золотой лес» (Россия), массив дуба.

Спальня хозяйки:

кровать и прикроватные столики — Meridiani (Италия);

люстра и настольные лампы — Porta Romana (Великобритания);

подсветка для чтения — Stephane Davidts (Бельгия);

картина — Ольга Абрамова;

камин, консоль, ширмы и встроенные шкафы для книг сделаны на заказ по эскизам дизайнера;

банкетка около кровати — Marie’s Сorner (Бельгия);

ткани — Holland & Sherry (Великобритания);

аксессуары — Flamant (Бельгия);

краска — Farrow & Ball (Великобритания);

напольное покрытие — «Золотой лес» (Россия), массив дуба.

Балкон:

окна — FLORA (Латвия);

рабочий стол сделан на заказ по эскизам дизайнера;

кресло — Marie’s Corner (Бельгия);

настольная лампа — Stephane Davidts (Бельгия);

краска — Farrow & Ball (Великобритания).

Ванная хозяйки:

сантехника — Duravit (Германия);

тумба под раковину и зеркало сделаны на заказ по эскизам дизайнера;

бра — Tekna (Бельгия);

плитка — RIM.ru (Россия).

Детская комната:

диван, пуф и стул — Meridiani (Италия);

рабочий стол и шкафы для книг сделаны на заказ по эскизам дизайнера;

люстра и торшер — Moooi (Голландия);

бра — Stephane Davidts (Бельгия);

ткани — Holland & Sherry (Великобритания);

картины — Ольга Абрамова;

глобус — Flamant (Бельгия);

краска — Farrow & Ball (Великобритания);

напольное покрытие — «Золотой лес» (Россия), массив дуба.

Гостевой санузел:

сантехника — Duravit (Германия);

бра — Tekna (Бельгия);

зеркало «Московская зеркальная фабрика» (Россия);

краска — Farrow & Ball (Великобритания);

керамогранит — RIM.ru (Россия).

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