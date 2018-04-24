Пентхаус в стиле ар-деко для истинных ценителей прекрасного

Этот пентхаус расположен в новостройке представительского класса в центре столицы. Он впечатлит вас площадью 230 квадратных метров, интересной планировкой и дизайном интерьера в стиле ар-деко. Заказчики обратились к Анне Куликовой Павлу Миронову за декоративным обустройством своей просторной квартиры.

Павел Миронов и Анна Куликова, дизайнеры интерьеров

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Павел Миронов окончил Московский художественно-промышленный институт им. С. Г. Строганова в 1993 году по специальности «художник декоративно-прикладного искусства» (кафедра проектирования интерьеров). С тех пор работал по специальности.

Анна Куликова в 1994 году успешно окончила МВХПУ им. С. Г. Строганова по специальности «художник декоративно-прикладного искусства» (кафедра проектирования мебели).

В 2000 году Анна и Павел открыли собственное бюро. С тех пор они работают в слаженном успешном тандеме над многими проектами — квартирами, пентхаусами и другими объектами недвижимости.

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Гостиная отделена застеклённой перегородкой от зимнего сада, который радует владельцев большими окнами, выходящими панорамными видами на город.

Здесь царит атмосфера эстетики благодаря отделке мрамором, камину с витражами, дизайнерской мебели в глянце и декоративным аксессуарам. Интерьер оформлен в легендарном стиле ар-деко, который славится на весь мир своей роскошью.

Гостиная, столовая, зимний сад и холл отделаны мрамором Palissandro Oniciato. По всей квартире — отделка панелями, двери с глянцевой поверхностью эмали и декоративными стёклами, сделанными на заказ.

Анна Куликова, дизайнер интерьеров:

— В стилевом решении интерьеров преобладает ощущение ар-деко. Это наш любимый стиль, в нём мы и черпали вдохновение. Три стены гостиной покрыты рельефом (художественная резьба по гипсу и тонировка) по нашим эскизам на тему райского сада. На стекле четвёртой стены декор продолжен в технике объёмной пескоструйки.

www.mironov-studio.ru В оформлении трёх спален использованы классические приёмы в дизайне интерьера, а также характерные решения из стиля ар-деко. Благодаря особенной форме окон и очень высоким потолкам, эти интерьеры скорее похожи на спальни во французском шато, чем на комнаты в городской квартире.

Анна Куликова, дизайнер интерьеров:

— Ванная комната тоже оформлена в духе стиля ар-деко, с большими поверхностями из оникса — элитного натурального камня. Стена напротив двери покрыта зеркалом, что визуально увеличивает пространство и выводит на первый план роскошный оникс. Его природная окраска имеет много оттенков и невероятно богатый рисунок, что само по себе создаёт необходимое ощущение сложности, искусности интерьера и не требует других украшений.

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