Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений 

1. Спальное место
Чаще всего в современных дизайн-проектах подиум предлагается для организации спальной зоны. Это отличное решение для квартиры-студии, где в одной комнате нужно уместить и спальню, и гостиную, и кухню.
Преимущество высокого подиума ещё и в том, что его можно оборудовать местами для хранения. Для малогабариток — просто бесценно.
Фото: Instagram dsgninterior
В данном случае конструкцию «продлили» по стене — получилась своеобразная альтернатива полкам и стеллажам, на которой разместились предметы декора.
2. Подиум со стеллажом
Если отделить одну из сторон подиума стеллажом, получится уютный уголок для отдыха и чтения. Авторы этого проекта использовали подиум для создания укромной гостевой зоны, хотя ту же самую конструкцию можно превратить и в спальное место — тогда нижние полки стеллажа можно использовать в качестве прикроватных тумбочек.
Фото: Instagram kirnasnatalia
3. Подиум-комната
Организовав подиум в углу комнаты и отделив перегородкой или стеллажом сторону, не примыкающую к стене, можно фактически организовать комнату в комнате. Образовавшийся проём допустимо оставить открытым или закрыть его шторами или раздвижными дверями — тогда получится полностью изолированное пространство. Идеально для организации спальни в однушке.
Фото: Instagram yana.cmade
4. Подиум-гостиная
На подиуме можно также разместить гостиную зону с диваном и прочей мебелью. Авторы проекта этой двушки оснастили подиум ещё и выдвижной кроватью — получилось действительно многофункциональное решение!
Архитектор: Алексей Иванов. Дизайнер: Павел Герасимов
Архитектор: Алексей Иванов. Дизайнер: Павел Герасимов
5. Релакс-зона на балконе
Это всё та же функциональная двушка. На балконе уместился ещё и мини-подиум с местами для хранения. Здесь приятно устроиться утром с чашечкой кофе или провести время за чтением.
Архитектор: Алексей Иванов. Дизайнер: Павел Герасимов
6. Подиум с угловым диваном
В данном случае на возвышение были отправлены спальная и рабочая зоны, но на этом авторы не ограничились — они «продлили» подиум, оснастили его отсеками для хранения и подушками для сидения. Так в комнате появился ещё и практичный угловой диван.
Фото: Instagram formulakomforta40
7. Подиум для рабочей зоны
На этом балконе была оборудована полноценная рабочая зона со столом и стеллажом. Благодаря тому, что рабочее место находится на возвышении, туда хорошо проникает естественный свет. Ступеньки тоже не оставили без дела — они оснащены выдвижными ящиками.
Фото: Instagram viktoria_makarevich
8. Подиум для детской
Подиум стал отличным решением для детской комнаты с двумя детьми: он разграничил пространство для каждого из них, так что никакой «борьбы за территорию» возникнуть не должно.
Фото: Instagram vasilyeva_interiors