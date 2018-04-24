Как выбрать розетки и выключатели для вашего стиля интерьера

Как известно, стиль формируется из предметов интерьера. И незаметные на первый взгляд розетки и выключатели влияют на общее оформление пространства, а также привносят в жизнь его обитателей удобство и комфорт. Сегодня разберёмся, как правильно их подобрать соответственно стилю помещения на примере реальных проектов и с использованием продукции компании Schneider Electric.

Классический стиль

Вобравший в себя черты исторических стилей, классический стиль должен «соблюдать» определённые каноны оформления интерьеров:

симметричное расположение предметов интерьера;

сдержанность в отделке и цветовой гамме;

отсутствие контрастов и использование благородных материалов.

Чтобы создать красивый и уютный интерьер «вне времени», к выбору оборудования стоит отнестись особенно тщательно. Для классического интерьера разработана коллекция Merten Antique. Изделия этой серии с роскошным дизайном и немецким качеством подчеркнут респектабельность и индивидуальность вашего дома.

Этнические стили. Прованс. Кантри

Интерьеры, имеющие стилистику определённого региона, наиболее ярко характеризуют своего владельца, при этом наполняя помещения неповторимым очарованием и уютом. Воссозданная атмосфера восточного, французского или деревенского домика так легко переносит своих жильцов в излюбленные края.

Если не желаете перегружать интерьер, используйте розетки и выключатели серии Unica Quadro. А широкая цветовая гамма поможет подобрать оборудование даже в самые яркие интерьеры.

Современный стиль

скандинавский минимализм и хай-тек были в основе современного стиля;

ему присущи простая отделка и функциональность предметов интерьера, лаконичный декор;

вместо характерных черт главные принципы — рациональность, практичность и доступность.

Так как у современности нет границ, то не может быть и конкретных рекомендаций по выбору оборудования. Воплощайте свои идеи в жизнь, играйте!

Самое многообразное применение может найти продукция линейки Merten.

Merten M-Pure — серия декоративных рамок с отделкой из натуральных материалов: стали, дерева дуба и венге, натурального сланца. Подчеркнёт детали интерьера и станет удачным дополнением как в классическом, так и в современном стиле.

Розетки и выключатели серии Merten M-Smart с простыми и тонкими рамками из прочного и долговечного пластика — одни из самых популярных за счёт надёжности и высокого качества;

Merten M-Elegance с рамками из стекла, дерева и металла подчеркнёт элегантный дизайн интерьера и безупречный вкус владельца;

Серия Merten D-Life — новинка российского рынка электроустановочных изделий, благодаря необычным по форме рамкам, разнообразной цветовой гамме и уникальным материалам привнесёт в интерьер дополнительные акценты.

Чтобы воплощать даже самые смелые дизайнерские решения, создана серия Odace — эксперимент с формами и фактурой. Откройте для себя широкий спектр декоративных материалов и сделайте пребывание в доме более ярким!

Unica Top — выбор творческих и амбициозных людей, предпочитающих роскошь. Изделия из ценных пород древесины возвращают к живой природе, а рамки из металла подходят для ультрасовременных и технологичных интерьеров.

Среди огромного разнообразия электроустановочного оборудования вы точно найдёте подходящий дизайн для своего интерьера. Тем более что отныне существует прекрасный помощник — специальное приложение Mix & Match.

Mix & Match

Выбор электрики Mix & Match превращается в игру:

слева в меню выберите подходящую по стилю линейку, цвет и материал изделий, а также их технические характеристики;

загрузите в программу фотографии вашего интерьера (или воспользуйтесь имеющимися в библиотеке изображений);

рассмотрите будущий дизайн комнаты с идеально подобранными изделиями.

А ещё конфигуратор электрики предоставляет следующие возможности:

выбор функций комфорта;

3D-просмотр изделий;

сравнение выбранных изделий на различных обоях;

детальная информация о продуктах;

сохранение выбранных комбинаций в личном кабинете;

мобильная версия для смартфонов и планшетов.

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