Как выбрать розетки и выключатели для вашего стиля интерьера 

Как известно, стиль формируется из предметов интерьера. И незаметные на первый взгляд розетки и выключатели влияют на общее оформление пространства, а также привносят в жизнь его обитателей удобство и комфорт. Сегодня разберёмся, как правильно их подобрать соответственно стилю помещения на примере реальных проектов и с использованием продукции компании Schneider Electric.
Классический стиль
Вобравший в себя черты исторических стилей, классический стиль должен «соблюдать» определённые каноны оформления интерьеров:
симметричное расположение предметов интерьера;
сдержанность в отделке и цветовой гамме;
отсутствие контрастов и использование благородных материалов.
Чтобы создать красивый и уютный интерьер «вне времени», к выбору оборудования стоит отнестись особенно тщательно. Для классического интерьера разработана коллекция Merten Antique. Изделия этой серии с роскошным дизайном и немецким качеством подчеркнут респектабельность и индивидуальность вашего дома.
Этнические стили. Прованс. Кантри
Интерьеры, имеющие стилистику определённого региона, наиболее ярко характеризуют своего владельца, при этом наполняя помещения неповторимым очарованием и уютом. Воссозданная атмосфера восточного, французского или деревенского домика так легко переносит своих жильцов в излюбленные края.
Если не желаете перегружать интерьер, используйте розетки и выключатели серии Unica Quadro. А широкая цветовая гамма поможет подобрать оборудование даже в самые яркие интерьеры.
Современный стиль
скандинавский минимализм и хай-тек были в основе современного стиля;
ему присущи простая отделка и функциональность предметов интерьера, лаконичный декор;
вместо характерных черт главные принципы — рациональность, практичность и доступность.
Так как у современности нет границ, то не может быть и конкретных рекомендаций по выбору оборудования. Воплощайте свои идеи в жизнь, играйте!
Самое многообразное применение может найти продукция линейки Merten.
Merten M-Pure — серия декоративных рамок с отделкой из натуральных материалов: стали, дерева дуба и венге, натурального сланца. Подчеркнёт детали интерьера и станет удачным дополнением как в классическом, так и в современном стиле.
Розетки и выключатели серии Merten M-Smart с простыми и тонкими рамками из прочного и долговечного пластика — одни из самых популярных за счёт надёжности и высокого качества;
Merten M-Elegance с рамками из стекла, дерева и металла подчеркнёт элегантный дизайн интерьера и безупречный вкус владельца;
Серия Merten D-Life — новинка российского рынка электроустановочных изделий, благодаря необычным по форме рамкам, разнообразной цветовой гамме и уникальным материалам привнесёт в интерьер дополнительные акценты.
Чтобы воплощать даже самые смелые дизайнерские решения, создана серия Odace — эксперимент с формами и фактурой. Откройте для себя широкий спектр декоративных материалов и сделайте пребывание в доме более ярким!
Unica Top — выбор творческих и амбициозных людей, предпочитающих роскошь. Изделия из ценных пород древесины возвращают к живой природе, а рамки из металла подходят для ультрасовременных и технологичных интерьеров.
Среди огромного разнообразия электроустановочного оборудования вы точно найдёте подходящий дизайн для своего интерьера. Тем более что отныне существует прекрасный помощник — специальное приложение Mix & Match.
Mix & Match
Выбор электрики Mix & Match превращается в игру:
слева в меню выберите подходящую по стилю линейку, цвет и материал изделий, а также их технические характеристики;
загрузите в программу фотографии вашего интерьера (или воспользуйтесь имеющимися в библиотеке изображений);
рассмотрите будущий дизайн комнаты с идеально подобранными изделиями.
А ещё конфигуратор электрики предоставляет следующие возможности:
выбор функций комфорта;
3D-просмотр изделий;
сравнение выбранных изделий на различных обоях;
детальная информация о продуктах;
сохранение выбранных комбинаций в личном кабинете;
мобильная версия для смартфонов и планшетов.
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