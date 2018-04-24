Уличная мода: как создать монохромный образ?

Серый total look

Серый подходит девушкам в любом возрасте, с любой фигурой и цветом волос. Один из лучших приемов — взять за основу светло-серые тона и подобрать одежду, обувь и аксессуары в едином оттенке, при этом использовать материалы с разными фактурами — блестящий шелк, бархат, замшу, кожу. Все можно смело сочетать в одном образе.

Красный total look

При создании красного тотал лука стоит запомнить важное правило: 60% красного цвета должно приходиться на 40% голого тела. Иначе есть риск выглядеть вульгарно и привлечь ненужное внимание. Выбирая красную одежду, стоит присмотреться к длине мини или короткому рукаву. Важно, чтобы вся одежда была одного оттенка. Красный — это достаточно тяжелый цвет, поэтому не нужно использовать много аксессуаров, достаточно сумочки. И от красной помады однозначно придется отказаться. Собрать красный тотал лук можно из красной кожаной куртки с рукавом три четверти, короткого платья без рукавов, элегантных туфель и небольшой сумочки. Стиль лучше сочетать с тонкими колготками телесного цвета, так ваш образ будет одновременно стильным и нежным.

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Зеленая одежда выглядит хорошо только в том случае, если подобрать оттенок к цвету кожи. Пренебрегая этим правилом, есть риск выглядеть так, будто вас только что выписали из больницы. Для монолука отлично подойдут теплые тона — хаки и фисташковый, а яркие оттенки лучше оставить для точечного использования в других образах. Одеваясь с ног до головы в зеленый, можно позволить себе обувь и сумочку, отличающиеся по тону, как это сделала топ-модель Кендалл Дженнер . Желтый total look

В этом случае актуальны те же правила, что и для зеленого. Стоит обратить внимание на песочные и янтарные оттенки — они смотрятся благородно. В поддержку к ним можно надеть минималистичные золотые украшения и один контрастный элемент, например, белую обувь или черную сумочку. Они придадут динамики.

Розовый total look

Что касается розового, тут границы размыты, поэтому можно использовать любые тона в каких угодно количествах. Мы выбрали в качестве примера пыльно-розовый образ. Такой теплый оттенок подойдет и брюнеткам, и блондинкам, создаст романтичный настрой и добавит женственности. Что касается кричащих неоновых тонов, то их лучше всего использовать для вечеринок и пляжного отдыха, где никто вас не осудит.

Белый total look

В любом монохромном образе важнее всего правильно подбирать цвет к тону кожи. Белых и нюдовых вещей это касается в первую очередь. Если надеть бежевый, окружающие могут подумать, что вы забыли надеть одежду, а на фоне белого есть риск выглядеть бледной и больной. Чтобы этого избежать, стоит присмотреться к кремовым и молочным оттенкам, а среди нюдовой гаммы выбрать тот оттенок, который будет заметно темнее кожи. Почитать о других правилах уличной моды:

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