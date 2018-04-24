Ещё
Уличная мода: как создать монохромный образ?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Уличная мода: как создать монохромный образ? 

Я Покупаю 57 минут назад
Фото: Я Покупаю
Серый total look
Серый подходит девушкам в любом возрасте, с любой фигурой и цветом волос. Один из лучших приемов — взять за основу светло-серые тона и подобрать одежду, обувь и аксессуары в едином оттенке, при этом использовать материалы с разными фактурами — блестящий шелк, бархат, замшу, кожу. Все можно смело сочетать в одном образе.
Красный total look
При создании красного тотал лука стоит запомнить важное правило: 60% красного цвета должно приходиться на 40% голого тела. Иначе есть риск выглядеть вульгарно и привлечь ненужное внимание. Выбирая красную одежду, стоит присмотреться к длине мини или короткому рукаву. Важно, чтобы вся одежда была одного оттенка. Красный — это достаточно тяжелый цвет, поэтому не нужно использовать много аксессуаров, достаточно сумочки. И от красной помады однозначно придется отказаться. Собрать красный тотал лук можно из красной кожаной куртки с рукавом три четверти, короткого платья без рукавов, элегантных туфель и небольшой сумочки. Стиль лучше сочетать с тонкими колготками телесного цвета, так ваш образ будет одновременно стильным и нежным.
Платье от Michal Negrin, цена: от 29 200 руб.,
заказать: +7 (981) 126-16-92, www.michalnegrin.tiu.ru  Кожаная куртка от Capitol, цена: от 62 700 руб.,
заказать: +7 (351) 263-64-35, www.capitol.ru  Женские туфли от El Tempo, цена: от 6 291 руб., заказать: +7 (800) 700-53-04, eltempo.ru  Женская сумка от GRIZZLY, цена: от 1 698 руб., заказать: +7 (499) 703-45-56, grizzlyshop.ru  Зеленый total look
Зеленая одежда выглядит хорошо только в том случае, если подобрать оттенок к цвету кожи. Пренебрегая этим правилом, есть риск выглядеть так, будто вас только что выписали из больницы. Для монолука отлично подойдут теплые тона — хаки и фисташковый, а яркие оттенки лучше оставить для точечного использования в других образах. Одеваясь с ног до головы в зеленый, можно позволить себе обувь и сумочку, отличающиеся по тону, как это сделала топ-модель Кендалл Дженнер. Желтый total look
В этом случае актуальны те же правила, что и для зеленого. Стоит обратить внимание на песочные и янтарные оттенки — они смотрятся благородно. В поддержку к ним можно надеть минималистичные золотые украшения и один контрастный элемент, например, белую обувь или черную сумочку. Они придадут динамики.
Розовый total look
Что касается розового, тут границы размыты, поэтому можно использовать любые тона в каких угодно количествах. Мы выбрали в качестве примера пыльно-розовый образ. Такой теплый оттенок подойдет и брюнеткам, и блондинкам, создаст романтичный настрой и добавит женственности. Что касается кричащих неоновых тонов, то их лучше всего использовать для вечеринок и пляжного отдыха, где никто вас не осудит.
Белый total look
В любом монохромном образе важнее всего правильно подбирать цвет к тону кожи. Белых и нюдовых вещей это касается в первую очередь. Если надеть бежевый, окружающие могут подумать, что вы забыли надеть одежду, а на фоне белого есть риск выглядеть бледной и больной. Чтобы этого избежать, стоит присмотреться к кремовым и молочным оттенкам, а среди нюдовой гаммы выбрать тот оттенок, который будет заметно темнее кожи. Почитать о других правилах уличной моды:
С чем носить женский свитер оверсайз С чем носить кроссовки?
С чем носить косуху? 5 ярких идей для весны 2018
Я Покупаю: последние новости
10 идей красивого балкона, который будет радовать все лето Что такое миссони? Недорогая кухня в стиле кантри: 4 идеи
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
9 признаков нищеты, которые выдают вас с головой185
Анфиса Чехова снялась топлес на острове Бали7
Бузова получила в подарок вещи для ее малыша10
Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь17
Орлова показала архивное фото с Жанной Фриске3
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:00
Бузова получила в подарок вещи для ее малыша
Звёзды
01:01
Орлова показала архивное фото с Жанной Фриске
Звёзды
01:24
Парень признался в любви на «Тотальном диктанте»
Любовь
03:25
Настя Каменских полностью разделась для фото
Звёзды
04:02
Опасные сладости, от которых надо держаться подальше
Еда
04:57
Как нас обманывают рекламщики
Психология
03:57
Видео-тест: какими будут ваши дети
Дети
00:59
Шнуров: откровения о жене и сексе
Звёзды
04:03
Селфи раскроет ваши тайны
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение