Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку

Гостиная

Гостиная

Гостиная

Кальянная

Кальянная

Кухня

Прихожая

Прихожая

Спальня

Спальня

Спальня

Санузел

Санузел

Санузел

Санузел

Гостиная

Заказчики — молодая семья из трёх человек, мамы, папы и сына, обратились к архитектору-дизайнеру Елене Булагиной за помощью в разработке дизайн-проекта для квартиры, недавно приобретённой ими в ЖК «Бабушкинский Парк». Среди очевидных плюсов жилья значились прекрасная инсоляция и условно свободная планировка. Учитывая образ жизни и молодой возраст членов семьи, автор проекта отдала предпочтение современной эстетике с элементами индустриального стиля. По тем же причинам она значительно «пересмотрела» исходную планировку квартиры.

Кальянная

Жильё, имеющее угловое размещение на этаже, а благодаря этому — большое число окон, могло похвастаться условно свободной планировкой. Только влажные зоны — санузел и зона кухни — имели привязку к сантехническому стояку и вентиляционному каналу. В остальном же квартира представляла собой объём прямоугольной формы с незначительно выдающейся за эти пределы входной группой. При встрече со специалистом, клиенты рассказали, что ведут активный образ жизни — увлекаются зимними видами спорта. А потому среди традиционных пожеланий — «по комнате для родителей и ребёнка, репрезентативное помещение и т.п.» — были озвучены системы хранения для крупногабаритного спортивного снаряжения (сноубордов).

Кухня

Архитектор-дизайнер распорядилась имеющейся площадью следующим образом — центральную часть квартиры, включающую «на бумаге» одну из жилых комнат и коридор, была отдана под организацию зоны общего назначения. При этом на месте бывшего проходного помещения — коридора — появилась кухонная зона. Подобное размещение, над и под нежилой областью у соседей, упрощало последующее согласование перепланировки, хотя и влекло за собой необходимость в тщательной гидроизоляции пола.

За счёт всё того же коридора увеличили и сантехническое помещение. Что же до площади, исходно отведённой кухне, то её было задумало обустроить, как комнату сына. Данное предложение, действительно, позволило увеличить комнатность квартиры, однако подлежало реализации в строго оговорённой ситуации — если перенесённая в кухню функциональная зона являлась нежилой. (Чтобы согласовать предложенное изменение, на бумаге заказчикам пришлось назвать новую комнату кальянной).

Спальня

Под спальню родителей отдали около ¼ совокупного метража в торце квартиры. Для входа туда предусмотрели сразу две сдвижные двери, которые расположили по обеим сторонам от кровати (со стороны приватной комнаты) и по обеим сторонам от дивана (в кухне-столовой-гостиной). Что же до обозначенного требования к объёмным системам хранения, то их организовали в прихожей. Тут появилась отдельная гардеробная, а кроме того, над зоной кухни была предусмотрена антресоль — для габаритного спортивного оборудования.