Неделя моды в Санкт-Петербурге: Alezzy осень-зима 2018

Автор: Ксения Пелевина

Вновь Новая сцена Александрийского театра распахнула свои двери для гостей SPBFW. В рамках события свою коллекцию показал бренд Alezzy. Уже не первый год основатель бренда Алеся Князева демонстрирует свое видение нового сезона. Коллекция получила название «Вуаль Индиго». Каждый раз Алеся делает акцент на определенных фактурах и крое, но на этот она обратила свое внимание на спорт-шик и стил гранж.

Основными цветовыми решениями дизайнер выбрала огненно-красный с черным, пудровый и лазурный в сочетании с прозрачными ламинированными тканями. Отдельно стоит сказать о платьях в пайетках, переливающихся и плавающих на свете как мыльные пузыри.

Дизайнер выбрала интересное решение по фактуре: многие вещи имеют эффект размытой акварели. Ощущение, что смешали несколько цветов и переложили все это на ткань.

В коллекции Алеси сделан акцент на боди. Они дополняются трикотажными юбками на спущенных бедрах, прозрачными ветровками, пальто, юбками и брюками разной длины и формы. Помимо боди, присутствуют в коллекции и кожаные юбки, брюки красных и бордовых оттенков, в комбинации с косухами и вновь объемной верхней одеждой, среди которой также используются прозрачные ткани. Все это дополняется прозрачными ботильонами на шнуровке и вариантами из кожи.

Alezzy Alezzy Alezzy Alezzy Alezzy