9 вещей, которые нужно чистить только в химчистке

Химчистка — это сложно (тяжелые пакеты нужно куда-то тащить), химчистка — это неоправданные затраты (современными моющими средствами можно добиться стерильной чистоты)… А знаете ли вы, что, думая таким образом, вы не спасаете ни свои вещи, ни свое время, ни свой кошелек?

Если вы экономите время — существуют химчистки с доставкой на дом, если хотите сэкономить бюджет — каждая уважающая себя компания периодически проводит акции и предоставляет клиентам скидки. Но это далеко не самые важные причины, почему химчистка привлекательнее домашней стирки.

Эксперты уверяют, что некоторые вещи в доме чистить или стирать самостоятельно как минимум бесполезно и как максимум небезопасно. Специально для читателей «Летидора» Олеся Киселева, руководитель отдела по работе с клиентами онлайн-химчистки AIRO, рассказала, что именно лучше всего сдавать в химчистку и почему.

Пуховик

Почему надо сдавать в химчистку: если стирать пуховик дома — пух может «свалиться». А если пуховая куртка вашего ребенка украшена несъемным меховым воротником или на капюшоне присутствует опушка — «достанется» еще и меху. Неудивительно, что после таких «домашних приключений» пуховик потеряет форму и перестанет греть.

Как часто отправлять в химчистку: один раз в год после сезона.

Пальто и вещи на подкладке

Почему надо сдавать в химчистку: их всегда лучше сдать в химчистку, даже если это юбка или летний плащ. А зимнее или демисезонное пальто стирать вообще нельзя, вещь будет испорчена сразу. Вернуть одежде первоначальный размер не получится, поэтому только химчистка!

Как часто отправлять в химчистку: один раз в год (после или перед сезоном).

Изделия из кожи и замши

Почему надо сдавать в химчистку: в домашних условиях полностью отчистить изделия из кожи и замши не получится, так как мыльный раствор или порошок не справятся с загрязнениями. Для чистки кожи можно использовать разные токсичные растворы, но велик риск испортить недешевую вещь. На вещах из замши могут остаться разводы, а если материал был не очень качественный — они могут «сесть» при домашней стирке. К тому же если на обуви или сумке присутствуют видимые загрязнения, то лучше удалить его как можно быстрее.

Как часто отправлять в химчистку: один раз в год (после или перед сезоном).

Одежда из шелка

Почему надо сдавать в химчистку: при стирке в стиральной машине вещи из этого материала могут полинять, ткань может разойтись или просто деформироваться — одна часть может вытянуться, другая — наоборот. К тому же после стирки вещь останется помятой, а гладить шелк — не самая лучшая идея. Если все же вы решите поэкспериментировать, то можно попробовать очень аккуратно постирать их вручную.

Как часто отправлять в химчистку: по мере необходимости.

Шерстяные вещи

Почему надо сдавать в химчистку: изделия из шерсти и мериноса не любят долгого замачивания. От подобных «ванн» они могут деформироваться: уменьшиться в размерах или, наоборот, растянуться. Во многих стиральных машинах нельзя контролировать температуру воды при полоскании, а именно разница температур при полоскании и стирке верный путь к усадке.

Как часто отправлять в химчистку: по мере необходимости.

Мягкие игрушки большого размера

Почему надо сдавать в химчистку: недаром плюшевых медведей и зайцев принято называть «пылесборниками». Ведь это действительно так. Постирать большую игрушку дома не получится (она просто-напросто не поместиться в стиральную машинку), а от пыли избавляться нужно. В данном случае поможет только химчистка.

Как часто отправлять в химчистку: один раз в год.

Шторы

Почему надо сдавать в химчистку: причины те же, что и в случае с коврами, — обычные моющие средства и пылесосы оставляют въевшуюся грязь. К тому же некоторые типы тканей и загрязнений требуют профессионального подхода. Например, не все виды штор переносят влагу, и многие моющие средства способны повредить ткань. Но самое неприятное, что их сначала нужно снять (дотянуться до карниза, аккуратно освободить тяжелую ткань от крючков, не повредив ее), затем обработать, потом выгладить и, наконец, повесить обратно. Некоторые химчистки могут взять эти хлопоты на себя (причем часто без дополнительной платы).

Как часто отправлять в химчистку: минимум один раз в год.

Изделия из меха

Почему надо сдавать в химчистку: меховые изделия стоят дорого, а после самостоятельной чистки дома они, скорее всего, будут испорчены. К тому же шубы требуют особенного к себе отношения. Например, их нужно «защищать» от моли, волосоеда, жука-кожееда. Поэтому апрель или май — самое подходящее время для применения против них комплекса «химической атаки».

Как часто отправлять в химчистку: один раз в год после сезона.

Ковер и палас

Почему надо сдавать в химчистку: дело в том, что при использовании моющих пылесосов создается только видимость чистоты. Обычное моющее средство оставляет частицы грязи, которые оседают в глубине ворса, от этого ковер становится только более грязным. К тому же остатки пыли, шерсти животных и другая грязь — самая благоприятная среда для вредоносных микроорганизмов, клещей и бактерий. Там коврам возвращают первоначальный вид — натуральные волокна приобретают приятную мягкость, краситель орнамента становится более насыщенным. А шерстяные, шелковые и вискозные изделия после обработки в химчистке, в принципе, имеют больше шансов «прожить» долгую и счастливую жизнь.

Как часто отправлять в химчистку: минимум один раз в год.